به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در گردهمایی ائمه جمعه در رامسر با اشاره به اهمیت مساجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: متولیان مساجد باید این پایگاههای توحید را جدی بگیرند، چراکه مسجد میتواند در برابر جریانهای انحرافی و ضد دینی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه «مسجد محکمتر از تنگه هرمز گلوی شیطان را میفشارد»، افزود: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه پایگاه تربیت، بصیرت، انسجام اجتماعی و تقویت ارزشهای دینی است و باید ظرفیتهای آن بیش از گذشته فعال شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تبریک هفته دولت و قدردانی از مسئولان و خدمتگزاران، بر ضرورت نهادینه شدن عزت دین و ارزشهای اسلامی در جامعه تأکید کرد و گفت: نباید نسبت به مسائلی که موجب خدشهدار شدن عزت دین و ارزشهای دینی میشود، بیتفاوت بود.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و باید از فرصت ایجادشده برای نزدیک شدن مسلمانان و کاهش زمینههای اختلاف استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت احیای امر اهلبیت(ع)، سه محور احیای علوم و معارف اهلبیت(ع)، اقامه ولایت و حکومت الهی و بازگرداندن منابع مالی و انفال به صاحبان اصلی آن را مورد تأکید قرار داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی آسیبهای موجود در حوزه ارزشهای دینی، افزود: تضعیف حجاب، نماز و احکام الهی از جمله مسائلی است که باید با جدیت نسبت به آن حساس بود و برای جلوگیری از ضایع شدن دین تلاش کرد.
وی در ادامه با اشاره به شعار خونخواهی سیدالشهدا(ع) و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری انتقام، گفت: نباید پرچم انتقام پایین بیاید، اما در این مسیر یکی از آسیبها ایجاد دوصدایی میان مسئولان است.
نماینده ولیفقیه در مازندران تأکید کرد: اگر وحدت نظر میان مسئولان وجود نداشته باشد، اقدامات انجامشده خنثی میشود؛ بنابراین همه مسئولان در سطح شهرستان، استان و کشور باید یکصدا و هماهنگ باشند تا زمینه برای اصلاح امور فراهم شود.
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