  1. استانها
  2. مازندران
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

مسجد پایگاهی مستحکم‌تر از تنگه هرمز برای مقابله با دشمن است

مسجد پایگاهی مستحکم‌تر از تنگه هرمز برای مقابله با دشمن است

رامسر- نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر جایگاه راهبردی مسجد در تقویت ایمان و مقابله با جریان‌های ضد دینی، گفت: مسجد پایگاهی مستحکم‌تر از تنگه هرمز برای مقابله با دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه دوشنبه در گردهمایی ائمه جمعه در رامسر با اشاره به اهمیت مساجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: متولیان مساجد باید این پایگاه‌های توحید را جدی بگیرند، چراکه مسجد می‌تواند در برابر جریان‌های انحرافی و ضد دینی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه «مسجد محکم‌تر از تنگه هرمز گلوی شیطان را می‌فشارد»، افزود: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه پایگاه تربیت، بصیرت، انسجام اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی است و باید ظرفیت‌های آن بیش از گذشته فعال شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تبریک هفته دولت و قدردانی از مسئولان و خدمتگزاران، بر ضرورت نهادینه شدن عزت دین و ارزش‌های اسلامی در جامعه تأکید کرد و گفت: نباید نسبت به مسائلی که موجب خدشه‌دار شدن عزت دین و ارزش‌های دینی می‌شود، بی‌تفاوت بود.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و باید از فرصت ایجادشده برای نزدیک شدن مسلمانان و کاهش زمینه‌های اختلاف استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت احیای امر اهل‌بیت(ع)، سه محور احیای علوم و معارف اهل‌بیت(ع)، اقامه ولایت و حکومت الهی و بازگرداندن منابع مالی و انفال به صاحبان اصلی آن را مورد تأکید قرار داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در حوزه ارزش‌های دینی، افزود: تضعیف حجاب، نماز و احکام الهی از جمله مسائلی است که باید با جدیت نسبت به آن حساس بود و برای جلوگیری از ضایع شدن دین تلاش کرد.

وی در ادامه با اشاره به شعار خونخواهی سیدالشهدا(ع) و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری انتقام، گفت: نباید پرچم انتقام پایین بیاید، اما در این مسیر یکی از آسیب‌ها ایجاد دوصدایی میان مسئولان است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تأکید کرد: اگر وحدت نظر میان مسئولان وجود نداشته باشد، اقدامات انجام‌شده خنثی می‌شود؛ بنابراین همه مسئولان در سطح شهرستان، استان و کشور باید یک‌صدا و هماهنگ باشند تا زمینه برای اصلاح امور فراهم شود.

کد مطلب 6926518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها