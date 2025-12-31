آیت الله لایینی: تفسیر تسنیم ادامه مسیر المیزان علامه طباطبایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی صبح چهارشنبه در همایش «ندای قرآن در دریای علویان» با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری این برنامه اظهار کرد: سال گذشته امکان برگزاری چنین همایشی فراهم نشد، اما پس از رونمایی رسمی از تفسیر تسنیم در قم و بازتاب گسترده آن، زمینه برای برپایی این مراسم فراهم شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت تفسیر تسنیم تصریح کرد: بر اساس نقل‌هایی که از بزرگان شنیده‌ایم، تفسیر تسنیم در حقیقت ادامه مسیر المیزان علامه طباطبایی است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای فکری و معرفتی جامعه امروز باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه تربیت علمی و معنوی شخصیت‌های بزرگ حاصل توجه خانواده‌ها و اساتید وارسته است، خاطرنشان کرد: پدران و مادران دیندار و معلمان با تقوا، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری علم و شخصیت فرزندان دارند و این همایش باید زمینه‌ای برای تشویق نوجوانان مستعد به ورود به حوزه‌های علمیه باشد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد حضرت امام خمینی (ره) گفت: پس از قرن‌ها، با رهبری امام راحل، حکومت دینی مشروع بار دیگر احیا شد و حق بزرگی بر گردن همه ما دارد؛ همان مسیری که امروز بزرگان تفسیر قرآن همچون آیت‌الله جوادی آملی آن را ادامه می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به نامه‌های امام جواد (ع) و ویژگی‌های عالمان دینی، گفت: عالم ربانی کسی است که با قرآن، انسان‌های گرفتار مرگ معنوی را احیا کند و در سختی‌ها همراه مردم و پاسخگوی ندای الهی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران، در سخنانی با اشاره به جایگاه «غربتِ محبت اهل‌بیت (ع)» در تاریخ تشیع اظهار کرد: در نامه‌ای که از امام جواد (ع) در پاسخ به سعدالخیر نقل شده، وی از غربت خود سخن می‌گوید؛ غربتی که نه از تنهایی، بلکه از محبت به اهل‌بیت (ع) ناشی می‌شود و حتی نزدیکان انسان را به ملامت وا می‌دارد.

وی افزود: در دوران ائمه (ع)، صرف شیعه بودن و محبت اهل‌بیت داشتن، انسان را در معرض آزار و سرزنش قرار می‌داد و این غربت، نشانه‌ای از پایبندی به مسیر حق بود.

گسترش فرهنگ غدیر در جامعه

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه گسترش فرهنگ غدیر باید پیوندی عمیق با قرآن داشته باشد، تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی عالمان دینی، هدایت گمراهان و همراهی با مردم در تحمل سختی‌ها و آزارهاست؛ چرا که قرآن کریم از صبر و پایداری در مسیر حق سخن گفته است.

آیت‌الله محمدی لائینی ادامه داد: امروز اگر جامعه با دشواری‌هایی روبه‌روست، علما و حوزه‌های علمیه نیز در این رنج‌ها شریک‌اند و یک عالم دینی واقعی، باید پاسخگوی ندای منادی الهی در هر عصر باشد.

وی با اشاره به نقش حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان «داعی الی‌الله» در عصر معاصر گفت: امام راحل به‌عنوان منادی الهی، مسیر بیداری دینی را زنده کرد و شاگردان انقلابی ایشان نیز به این ندا لبیک گفتند. در زمان حاضر نیز این مسیر با هدایت مقام معظم رهبری ادامه یافته است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله جوادی آملی اشاره کرد و افزود: حضور و حمایت صریح ایشان از مقام معظم رهبری، به‌ویژه در همایش اخیر، نقش مهمی در تبیین جایگاه امامت و رهبری داشت و بسیاری از شبهات و فضاسازی‌ها را خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌هایی که امام جواد (ع) برای عالم دینی برمی‌شمارد، احیای مردگان با قرآن است؛ نه مردگان جسمانی، بلکه انسان‌هایی که از نظر روحی و معنوی دچار مرگ شده‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: آیت‌الله جوادی آملی با تفسیر ارزشمند «تسنیم» در طول بیش از چهار دهه، هزاران طلبه و دانش‌پژوه را تربیت کرده و نقش مؤثری در احیای فکری و قرآنی جامعه ایفا کرده است.

وی در پایان با اشاره به تعبیر «ترجمان قرآن» برای امام جواد (ع) اظهار کرد: امام جواد (ع) مفسر و بیان‌کننده عمیق معارف قرآن بود و عالمان دینی نیز باید با تکیه بر همین میراث، مردم را به سوی خدا دعوت کنند و جامعه را زنده نگه دارند.