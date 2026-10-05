حجت‌الله علی‌عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی مناطق استان افزایش ابر و وزش باد با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق غربی استان احتمال رگبار پراکنده و خفیف نیز وجود دارد، اما از فردا وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییر محسوسی در دمای هوا طی امروز و امشب پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی وضعیت هوای استان اصفهان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بویین‌میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شوند.

وی ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان امروز به ۳۲ درجه و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

علی‌عسگریان با اشاره به پیش‌بینی پنج‌روزه وضعیت جوی اصفهان گفت: روز دوشنبه ۱۳ مهر افزایش ابر و وزش باد، در کنار کاهش نسبی دما در ساعات شب، پیش‌بینی می‌شود و در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر نیز آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد ادامه دارد.

وی اضافه کرد: برای روزهای چهارشنبه ۱۵ مهر، پنجشنبه ۱۶ مهر و جمعه ۱۷ مهر نیز آسمانی کمی ابری تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی وضعیت هوای استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشینه دمای اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۲ درجه و در روزهای پنجشنبه و جمعه به ترتیب ۳۲ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.