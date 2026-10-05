یحیایی: کیفیت، عدالت و هویت سه محور اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی اقدامات معاونت آموزش ابتدایی با اشاره به اولویت‌های آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: کیفیت، عدالت و هویت سه محور مهم و اساسی در برنامه‌های آموزش و پرورش هستند.

وی درباره عدالت آموزشی گفت: توزیع عادلانه منابع انسانی و تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد و در حوزه کیفیت نیز لازم است با تحول در فرآیند یاددهی و یادگیری، توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و استفاده از ظرفیت‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هویت را یکی دیگر از محورهای مهم سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: در مدارس امسال توجه ویژه‌ای به نماز و انس با قرآن شده است و در کنار آن باید موضوع هویت ملی، علاقه به پرچم، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد.

یحیایی با تأکید بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پرورش اظهار داشت: احترام به دیگران، به‌ویژه در شرایط سخت و دشوار، و درک شرایط مراجعه‌کنندگان از موضوعات مهم در اخلاق حرفه‌ای است.

وی «عقلانیت» را از دیگر اصول مورد تأکید در مدیریت و عملکرد دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در حوزه کاری باید همراه با تدبیر و عقلانیت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین همچنین علم‌محوری را ضرورتی مهم در دنیای امروز عنوان کرد و افزود: امور مختلف امروز بر اساس علم و دانش برنامه‌ریزی و تعیین می‌شود و در حوزه آینده‌پژوهی نیز باید به دانش روز توجه داشت؛ بنابراین معلمان باید همگام با پیشرفت علم حرکت کنند.

یحیایی با تأکید بر ضرورت توجه به برنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای دقیق برنامه‌ها و رعایت قانون و دستورالعمل‌ها از الزامات دستیابی به نتایج مطلوب است و قانون‌گرایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی درباره ظرفیت‌های معاونت آموزش ابتدایی نیز اظهار امیدواری کرد با حضور مجموعه‌ای توانمند در این معاونت، در سال تحصیلی جدید شاهد موفقیت‌های بیشتر، تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین همچنین بر ضرورت ایجاد حس ارزشمندی در معلمان به عنوان مجریان سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: ایجاد انگیزه در معلمان و دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه تحول و اتفاقات خوب در مدرسه باید از طریق تقویت نقش مدیران، شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان دنبال شود.