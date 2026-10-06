به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقریش موسوی پیش از ظهر سه‌شنبه در کارگروه پژوهش و آموزش عالی شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مسئله نماز باید جدی گرفته شود و راهکار حل بخشی از ناهنجاری‌های جامعه، ترویج نماز در جامعه است.

وی افزود: این موضوع از مطالبات رهبر معظم انقلاب نیز بوده است و باید برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین با تأکید بر ضرورت آشنایی نوجوانان و جوانان با اسرار نماز بیان کرد: یکی از بهترین راه‌های ترویج فرهنگ نماز، آشنا کردن جامعه با اسرار نماز و آثار و برکات آن در زندگی است؛ چراکه باید فلسفه و آثار این فریضه برای نسل جوان تبیین شود.

موسوی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: باید از نقش بانوان در گسترش و ترویج فرهنگ نماز بیشتر استفاده شود و ظرفیت آنان در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در کنار آموزش نماز، آموزش احکام نیز باید در جامعه جدی گرفته شود و جامعه، به‌ویژه مسئولان و جوانان، باید با احکام اسلامی بیشتر آشنا شوند.

موسوی با بیان اینکه ترویج نماز تنها به برگزاری برنامه‌های مناسبتی محدود نمی‌شود، گفت: برای اثرگذاری بیشتر باید زمینه‌ای فراهم شود که نماز در زندگی روزمره مردم جایگاه واقعی خود را پیدا کند و نسل نوجوان و جوان با شناخت و آگاهی بیشتری به این فریضه الهی توجه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر آموزش نماز و احکام اسلامی متناسب با نیازهای نسل امروز و با زبان قابل فهم برای آنان دنبال شود، می‌توان زمینه ارتباط عمیق‌تر نسل جوان با معارف دینی را فراهم کرد و از ظرفیت خانواده، مدارس، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی در این مسیر بهره گرفت.