به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی ترویج فرهنگ نماز و قرآن، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت باید دانش‌آموزانی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین پرورش دهد که با الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع)، مسیر دستیابی به حیات طیبه و قرب الهی را دنبال کنند.

وی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر تقویت دو محور نماز و فرهنگ قرآنی افزود: تحقق این اهداف نباید به صدور بخشنامه و ابلاغ دستورالعمل محدود شود، بلکه لازم است با باور، انگیزه و اقدامات عملی در محیط مدارس دنبال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، رفتار معلمان را یکی از مؤثرترین ابزارهای ترویج فرهنگ نماز دانست و تصریح کرد: معلمان علاوه بر دعوت دانش‌آموزان به اقامه نماز، باید خود در این زمینه پیشگام باشند؛ چراکه دانش‌آموزان به‌ویژه در دوره ابتدایی، رفتار و منش معلمان را الگوی خود قرار می‌دهند.

یحیایی ادامه داد: حضور منظم و به‌موقع معلمان در نماز جماعت مدرسه می‌تواند در ترغیب دانش‌آموزان به مشارکت در این فریضه نقش مؤثری داشته باشد و فرهنگ نماز را از سطح توصیه به یک رفتار عملی در محیط آموزشی تبدیل کند.

وی با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت دینی افراد خاطرنشان کرد: مفاهیم و آموزه‌های دینی باید به‌صورت تدریجی و متناسب با سن و ظرفیت درک دانش‌آموزان آموزش داده شود تا زمینه شکل‌گیری باورهای عمیق و پایدار در مراحل بعدی زندگی آنان فراهم شود.

