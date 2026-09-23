عدالت آموزشی محور فعالیت آموزش و پرورش؛ «کیفیت بخشی» اولویت مدارس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزاقی ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان سمنانی همزمان با آغازین روز سال تحصیلی جدید، ضمن گرامی داشت این روز و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، بیان کرد: آغاز سال تحصیلی جدید همراه با گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای انقلاب اسلامی تا به امروز، سبب برکات برای دانش آموزان خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال سال تحصیلی با تمام فشارهایی که وجود داشت، به همت خانواده بزرگ آموزش و پرورش به صورت حضوری در سراسر کشورمان برگزار شده است، افزود: عزم معلمان و فرهنگیان برای آغاز سال تحصیلی جدید ستودنی است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش به اولویت ها و تاکیدات وزارتخانه در سال تحصیلی جدید هم اشاره کرد و ابراز داشت: آموزش و پرورش به ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس تاکید دارد.

رزاقی عدالت آموزشی را یکی از محورهای فعالیت آموزش و پرورش در سراسر کشورمان دانست و گفت: یکی از تاکیدات وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان، ارتقای کیفیت بخشی به آموزش ها است.

وی مهارت آموزشی و هویت بخشی به دانش آموزان در راستای تبیین ارزش های ایران اسلامی را دومین و سومین اولویت آموزش و پرورش در کنار عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به آموزش ها دانست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین مدارس را جایگاه اعتلای مهارت ها و توانمند سازی دانش آموزان دانست و تاکید کرد: مهارت‌ها ابزاری برای به‌کارگیری هویت دانش‌آموز به عنوان یک مسلمان و شیعه معتقد است و این این منظر، مورد توجه آموزش و پرورش قرار دارند.