به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، آژانس خبری تله‌سور اعلام کرد: برزیل قصد دارد با اجرای برنامه‌ای بلندمدت، ساختار نظام انرژی خود را بازطراحی کند و ضمن دو برابر کردن تولید انرژی، سهم منابع تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۵۵ به بیش از ۸۰ درصد برساند.

این برنامه از سوی دفتر تحقیقات انرژی برزیل (EPE) با هدایت وزارت معادن و انرژی این کشور تهیه شده و چارچوب تصمیم‌گیری درباره زیرساخت‌های انرژی، تولید و مصرف را در ۳ دهه آینده مشخص می‌کند.

بر اساس این سند، قرار است تا سال ۲۰۵۵ بین ۹۷ تا ۹۹ درصد برق برزیل از منابع پاک تولید شود. این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۶ درصد بود. توسعه مستمر انرژی بادی و خورشیدی از عوامل اصلی افزایش سهم منابع پاک در تولید برق این کشور به شمار می‌رود.

هدف اصلی این راهبرد، پاسخ‌گویی به رشد چشمگیر تقاضای انرژی است. پیش‌بینی می‌شود مصرف برق برزیل تا سال ۲۰۵۵، در پی گسترش فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری الگوهای جدید مصرف انرژی، بیش از ۴ برابر شود.

برای تأمین این میزان تقاضا، زیرساخت‌های برق کشور نیز نوسازی خواهد شد. بر اساس برنامه تدوین‌شده، طول شبکه انتقال برق و ظرفیت پست‌های برق باید به سه برابر میزان فعلی افزایش یابد.

توسعه سوخت‌های زیستی یکی دیگر از محورهای این راهبرد است و قرار است تولید این سوخت‌ها در دوره مورد بررسی پنج برابر شود.

در عین حال، گاز طبیعی همچنان نقشی راهبردی در تأمین ذخیره عملیاتی انرژی خواهد داشت و به حفظ قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری شبکه در شرایط افزایش سهم منابع تجدیدپذیر کمک خواهد کرد.

بر اساس این برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز یکی از ابزارهای اصلی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری خواهد بود. بهبود سامانه‌های مصرف انرژی می‌تواند بیش از ۲۵ درصد از انرژی مورد نیاز پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۵۵ را صرفه‌جویی کند.