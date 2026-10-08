تظاهرات گسترده در ریودوژانیرو علیه نامزد حامی ترامپ در انتخابات  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ده ها هزار دانشجوی برزیلی با تجمع در مرکز شهر «ریودوژانیرو»، علیه پیروزی احتمالی فلاویو بولسونارو، سناتور راست‌گرا، دست به تظاهرات زدند. این تجمع در حالی برگزار شد که بولسونارو در دور اول انتخابات، از رقیب خود، لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا پیشی گرفت.

تظاهرات کنندگان که لباس‌های قرمز به عنوان نماد جریان چپ بر تن داشتند، از دو میدان تاریخی شهر عبور کردند. آن‌ها پلاکاردهایی در دست داشتند که خواستار حفظ حاکمیت و دموکراسی برزیل بود.

نگرانی از وابستگی به واشنگتن

بسیاری از نیروهای چپ نگرانند که ریاست‌جمهوری بولسونارو، برزیل را به دنباله‌رو آمریکا تبدیل کند. نزدیکی ایدئولوژیک بین دونالد ترامپ و خانواده بولسونارو این نگرانی را تشدید کرده است. ترامپ سال گذشته با طرح ادعای «آزار و اذیت سیاسی» علیه ژائیر بولسونارو، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی اعمال کرد.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن شعارهایی نظیر «برزیل حیاط خلوت هیچ‌کس نیست» و «به کسی که برزیل را می‌فروشد رأی نمی‌دهم»، تأکید کردند که نگران تبدیل شدن برزیل به یک «مستعمره آمریکایی» هستند.

فلاویو بولسونارو (۴۵ ساله)، فرزند ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور سابق در دور اول انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، به پیروزی رسید؛ این نتیجه‌ فضای سیاسی برزیل را شوکه کرد. از آنجا که هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند بیش از ۵۰ درصد آرای لازم برای پیروزی مستقیم را کسب کنند، انتخابات به دور دوم در ۲۵ اکتبر کشیده شد.

فلاویو بولسونارو با اختلاف دو میلیون رأی پیشتاز است و سایر نامزدهای راست‌گرا نیز مجموعاً بیش از ۸ میلیون رأی کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده قدرت جریان محافظه‌کار در این دور از انتخابات است.

فلاویو بولسونارو وعده کاهش گسترده هزینه‌های عمومی را داده است. او برای نمادین کردن این طرح، از یک اره‌ برقی استفاده می‌کند که یادآور «خاویر میلی»، رئیس‌جمهور افراطی آرژانتین و سیاست‌های اقتصادی اوست. برزیل با بدهی عمومی فزاینده ناشی از نرخ بهره بالا مواجه است و عملکرد بولسونارو در دور اول، شاخص‌های بورس سائوپائولو را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند.

معترضان با یادآوری دوران ریاست‌جمهوری پدرش، نگرانند که این کاهش‌ها شامل دانشگاه‌های فدرال و بودجه‌های پژوهشی شود.

نگرانی از وضعیت حقوق و دموکراسی

تظاهرات کنندگان با اشاره به مدیریت جنجالی ژائیر بولسونارو در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، با وجود بیش از ۷۰۰ هزار قربانی در برزیل، نسبت به بازگشت این جریان به قدرت هشدار دادند.

همچنین طرح فلاویو بولسونارو برای اعطای عفو به پدرش که به اتهام تلاش برای کودتا پس از انتخابات ۲۰۲۲ به ۲۷ سال زندان محکوم شده) با خشم معترضان مواجه شده است. ابهامات درباره پرونده‌های فساد، پولشویی و فرار مالیاتی فلاویو بولسونارو در ارتباط با بانک ورشکسته «مستر» نیز از محورهای مورد اعتراض بود.