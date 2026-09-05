دانشمندان روس سازوکار جدید انتقال انرژی در اقیانوس را کشف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، گروهی از اقیانوس‌شناسان دانشگاه دولتی سن‌پترزبورگ روسیه به همراه دیگر پژوهشگران این کشور، سازوکارهای ناشناخته‌ای را در انتشار امواج راسبی شناسایی کردند.

بر اساس اعلام دانشگاه سن‌پترزبورگ ک ، این کشف می‌تواند به بهبود پیش‌بینی فرایندهای اقیانوسی و درک بهتر چگونگی شکل‌گیری گرداب‌ها و تعامل جریان‌های آب با ناهمواری‌های بستر دریا کمک کند.

امواج راسبی که با نام امواج سیاره‌ای نیز شناخته می‌شوند، جریان‌هایی در اقیانوس هستند که تحت تأثیر چرخش زمین شکل می‌گیرند. این امواج نقش مهمی در گردش آب اقیانوس‌ها و انتقال انرژی در فواصل طولانی دارند و بر اقلیم زمین نیز اثرگذارند.

پژوهشگران در جریان این مطالعه موفق شدند نقاطی را شناسایی کنند که در آن‌ها انتقال انرژی متوقف و مسیر حرکت آب تغییر می‌کند. همچنین، آن‌ها نوعی عدم تقارن را در پویایی فرایندهای موجی ناشی از جریان‌های ساحلی شرقی و غربی کشف کردند.

تاتیانا بلوننکو، استاد دانشگاه سن‌پترزبورگ، در این باره گفت: امواجی که از جریان‌های شرقی منشأ می‌گیرند، تقریباً ۱۰ برابر طولانی‌تر از امواج ناشی از جریان‌های غربی هستند.

دانشمندان برای انجام این پژوهش از مدل‌های جامع ریاضی و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای استفاده کردند.

یافته‌های این تحقیق می‌تواند درک موجود از چگونگی انتقال انرژی در اقیانوس را تغییر دهد و شناخت سازوکار جدید انتشار امواج راسبی نیز به افزایش دقت پیش‌بینی حرکت آب‌های اقیانوسی کمک کند.