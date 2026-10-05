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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه

پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه

بندرعباس- مردم بندرعباس از ساحل نیلگون خلیج فارس، دلایل ایستادگی و مقاومت خود را روایت می‌کنند.

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کد مطلب 6969068

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