به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به جایگاه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: بسیاری از مسئولان باید دنبال‌رو مردم باشند، چرا که شما مردم پیشگام و جلودار هستید و حضور، ایستادگی و همراهی شما سند افتخار است.

وی افزود: پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی که در دست مردم قرار دارد و شعارها و حضور آنان در میدان، نشان‌دهنده اعتقاد و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی، تصریح کرد: این دشمنی صرفاً با یک نظام یا یک کشور نیست، بلکه آنها با ایران قوی، مردم متحد و یکپارچگی و همبستگی ملت ایران مسئله دارند و استقلال، آزادی و عزت مردم را برنمی‌تابند.

رفیعی‌کیا ادامه داد: آنها می‌خواهند کشوری داشته باشند که مردمش عزت نداشته باشند و در برابر اقدامات نیروهای بیگانه نتوانند از حقوق و امنیت خود دفاع کنند، اما مردم ایران در مکتب حسینی، علوی و فاطمی رشد کرده‌اند و انقلاب اسلامی انسان‌های انقلابی و مقاوم تربیت کرده است.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی، گفت: همان‌گونه که روزی شعار «مرگ بر شوروی» داده می‌شد و شوروی از میان رفت، مردم ایران امروز نیز شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند و معتقدیم تحولات آینده، نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت‌ها در برابر سلطه‌گری خواهد بود.

پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به حدود هشت ماه حضور خود در این استان، اظهار کرد: از روزی که در هرمزگان خدمت خود را آغاز کردم، با همکارانم عهد کردیم که سر از پا نشناسیم و جز خدمت به مردم این استان هدف دیگری برای خود قائل نباشیم.

رفیعی‌کیا افزود: افتخار ما این است که سرباز و مدافع چنین مردمی باشیم و در هفته انتظامی نیز تأکید می‌کنم که نگاه ما به مردم، نگاه خدمتگزاری است؛ مردم جایگاه ویژه‌ای نزد ما دارند و ما خود را دست‌به‌سینه، خدمتگزار آنان می‌دانیم.

وی با اشاره به سخنان امام شهید درباره نیروی انتظامی بیان کرد: قائد شهید بارها بر جایگاه نیروی انتظامی تأکید کردند و این نیرو را مظهر اقتدار حاکمیت دانستند و فرمودند نیروی انتظامی برای جمهوری اسلامی آبرو می‌خرد و ملتی که نیروی انتظامی را عزیز بشمارد و خود را با آن یگانه بداند و به آن اعتماد کند، ملت خوشبختی است.

تقدیم ۳۶۵ شهید پلیس در جریان جنگ رمضان و نبرد هرمز

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به شهدای پلیس در جریان جنگ رمضان و نبرد هرمز گفت: در این ایام، پلیس جمهوری اسلامی ایران به تعداد روزهای سال، یعنی ۳۶۵ شهید تقدیم کرده است.

وی افزود: این ۳۶۵ شهید به خیل شهدای پلیس از ابتدای انقلاب اسلامی پیوستند و شمار شهدای سازمان انتظامی را به حدود ۱۴ هزار شهید رساندند.

رفیعی‌کیا با گرامیداشت یاد شهدای نیروهای مسلح و مردم هرمزگان، خاطرنشان کرد: شهید تنگسیری، شهید رضاییان، شهید لطفی و شهدایی که در جاسک و بندرعباس تقدیم شدند، همچنین شهدای ارتش، سپاه، انتظامی و مردم و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، همگی سرمایه‌های بزرگ ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: زندگی واقعی در نگاه شهدا معنا پیدا می‌کند و حیات دنیا فرصتی موقت برای آزمون و عمل به تکالیفی است که خداوند برای انسان تعیین کرده است.

مردم هرمزگان در دفاع از آرمان‌های انقلاب پیشگام هستند

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به فرهنگ عاشورا و ایستادگی مردم، گفت: گاهی در زیارت عاشورا و ایام محرم با خود می‌گوییم ای کاش در زمان امام حسین (ع) بودیم و ایشان را یاری می‌کردیم؛ اما امام خمینی (ره) فرمودند مردم زمان ما از مردم زمان رسول خدا (ص) بهترند.

رفیعی‌کیا افزود: من نیز به اندازه وسع خود و به عنوان یک مسلمان و سرباز این نظام شهادت می‌دهم که اگر مردم هرمزگان و بندرعباس در زمان واقعه کربلا حضور داشتند، در لشکر امام حسین (ع) بودند؛ چراکه امروز نیز در حال یاری امام زمان خود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت استقامت و اعتماد به وعده الهی، تصریح کرد: پافشاری، پشتکار و ثابت‌قدمی داشته باشید و به خدا و وعده الهی اعتماد کنید. ملت ایران پیچ‌های تاریخی بسیاری را پشت سر گذاشته و این مرحله نیز سپری خواهد شد.

حضور مردم در میدان، پشتوانه قدرت دفاعی کشور است

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت حضور اجتماعی مردم، گفت: برخی تصور می‌کنند حضور آنها در برنامه‌ها و میدان‌های مختلف تأثیر چندانی ندارد، در حالی که همین حضور و بصیرت مردم، پشتوانه و قوت قلب رزمندگان اسلام است.

رفیعی‌کیا افزود: دین و حضور در میدان را کم‌اهمیت ندانید. هر فردی باید بداند کاری که انجام می‌دهد و جایگاهی که در آن قرار گرفته، بخشی از دفاع از کشور است.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین ضربه به آمریکا، خدمت به خلق است، اظهار کرد: هر فردی در هر نقطه‌ای از ایران قرار دارد، باید آنجا را مهم‌ترین جای جمهوری اسلامی بداند؛ چه یک شهروند با پرچم جمهوری اسلامی، چه سرباز پلیس، افسر ارتش، بسیجی یا رزمنده سپاه.

رفیعی‌کیا خاطرنشان کرد: امروز حضور مردم در میدان و خیابان از نظر اثرگذاری، بخشی از همان قدرتی است که در عرصه دفاعی کشور و توان موشکی نمود پیدا می‌کند و این حضور اجتماعی، مکمل قدرت دفاعی و پشتوانه رزمندگان است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم با مجموعه انتظامی استان هرمزگان، گفت: پلیس خود را خدمتگزار مردم می‌داند و از همراهی و حمایت مردم شریف هرمزگان در مسیر انجام مأموریت‌های انتظامی قدردانی می‌کنیم.