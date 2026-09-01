به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعیکیا ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رودان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای استان هرمزگان و شهرستان رودان، اظهار کرد: هرمزگان و مناطق جنوبی کشور همواره مظهر اقتدار، ولایتمداری و حبالوطن بودهاند و مردم و نیروهای مسلح در این منطقه با شجاعت پای ارزشها و دستاوردهای نظام ایستادهاند.
وی با اشاره به هفته دولت و هفته وحدت، افزود: وحدت یکی از مهمترین آموزههای پیامبر گرامی اسلام(ص) است و علمای شیعه و اهل سنت نیز با درک اهمیت این موضوع، در مسیر هدایت جامعه و تقویت وحدت حرکت میکنند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه «تا امنیت نباشد، توسعه اتفاق نمیافتد و هر زمان توسعه محقق شود، امنیت نیز پایدارتر خواهد شد»، تصریح کرد: امنیت و توسعه هر دو یک رکن اساسی به نام مردم دارند و مردم ولینعمت مسئولان هستند.
رفیعیکیا ادامه داد: در مجموعه انتظامی، هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیستیم و خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به مردم شریف ایران اسلامی و سربازی در رکاب ولایت را نصیب ما کرده است.
وی با اشاره به مجاهدتهای شبانهروزی کارکنان انتظامی، گفت: همکاران ما در شرایط سخت آبوهوایی، دوری از خانواده و در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در کنار مردم و در صحنه حضور داشتند و خدمت بیمنت به مردم و دفاع از ارزشهای نظام را برای خود سند افتخار قرار دادهاند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با قدردانی از همراهی ائمه جمعه، فرمانداران، دستگاه قضایی و سایر اعضای شورای تأمین با پلیس، افزود: وقتی تلاشهای کارکنان انتظامی از سوی مسئولان و مردم مورد قدردانی قرار میگیرد، خستگی از تن نیروها خارج میشود و انگیزه آنان برای خدمت بیشتر افزایش مییابد.
رفیعیکیا با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) درباره جایگاه نیروی انتظامی اظهار کرد: امام راحل، نیروهایی را که برای امنیت تلاش میکنند «مجاهد فیسبیلالله» دانستند و نیروی انتظامی را مظهر حاکمیت و اقتدار ملی و حافظ ارزشها معرفی کردند که این موضوع برای پلیس افتخاری بزرگ است.
وی با این حال تأکید کرد: تا رسیدن به پلیس تراز انقلاب اسلامی فاصله داریم و بخشی از این فاصله ناشی از تناسب نداشتن امکانات و اختیارات با مسئولیتها و تکالیف قانونی، شرعی و اخلاقی پلیس است.
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به تداوم برخی آسیبهای اجتماعی و جرایم، گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، همچنان با جرایمی مانند سرقت، تصادفات منجر به فوت، توزیع مواد مخدر، قتل، نزاع و قاچاق سلاح مواجه هستیم و این وضعیت نه زیبنده مردم است و نه تداوم آن به مصلحت جامعه.
رفیعیکیا افزود: مقابله با جرم نباید صرفاً مجرممحور باشد؛ برخورد با مجرم، جرممحوری و توجه به قربانیان هر کدام لازم است، اما هیچکدام به تنهایی کافی نیستند و رویکرد موفق، نگاه همهجانبه و مشارکتی است.
وی تصریح کرد: حتی اگر تعداد نیروهای پلیس یا کارکنان دستگاه قضایی دو برابر شود، به تنهایی نمیتوان انتظار داشت جرایم به میزان قابل قبول کاهش پیدا کند؛ زیرا باید همزمان برای از بین بردن زمینههای جرم، اصلاح قوانین و مقررات، بهبود معیشت و رفاه کارکنان، فرهنگسازی، آموزش عمومی و تقویت خودمراقبتی مردم نیز اقدام شود.
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجامشده در استان، بیان کرد: با ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان پلیس و دستگاه قضایی، همراهی مردم، هدایت ائمه جمعه و حمایت دولت، اقدامات خوبی در برخورد با باندهای کلان قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و سوخت و سارقان انجام شده است، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان نیازمند همکاری همه بخشها هستیم.
رفیعیکیا از مردم خواست نسبت به وقایع پیرامون خود بیتفاوت نباشند و اظهار کرد: مردم باید ترددهای مشکوک، خودروها و افراد مظنون را به پلیس اطلاع دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد پلیس تأکید کرد و گفت: مردم میتوانند نقاط قوت و ضعف پلیس و نحوه عملکرد کارکنان را از طریق سامانه ۱۹۷ اعلام کنند و این نظارت غیررسمی مردمی به ارتقای عملکرد پلیس کمک خواهد کرد.
فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت حس تعلق اجتماعی، افزود: رودان خانه ماست، هرمزگان خانه ماست و ایران خانه بزرگ همه ماست. همانطور که نسبت به خانه و خانواده خود احساس مسئولیت داریم، باید نسبت به جامعه، محیط زیست، امنیت و آینده منطقه نیز احساس مسئولیت کنیم.
رفیعیکیا خاطرنشان کرد: قرار نیست اگر یک نهاد دولتی وجود دارد، دیگران فقط تماشاچی باشند؛ همه مردم و دستگاهها باید در حوزه پیشگیری از جرم و برقراری امنیت احساس مسئولیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را نوعی سربازی دانست و با اشاره به وصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان با وجود جایگاه و عنوان نظامی، وصیت کرد روی مزارش فقط عنوان «سرباز» نوشته شود؛ این نگاه نشان میدهد که بالاترین افتخار، سربازی نظام و خدمت به مردم است.
فرمانده انتظامی هرمزگان ادامه داد: کسی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی میپذیرد باید بداند که خدمتگزار مردم و سرباز ولی امر است و شأنیت او چیزی جز خدمت به مردم نیست.
رفیعیکیا با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم اربابرجوع در مجموعه انتظامی، اظهار کرد: اگر فردی که به کلانتری، پاسگاه یا آگاهی مراجعه میکند با عدالت، احترام و رفتار شایسته مواجه شود، از ایجاد فاصله میان مردم و نظام جلوگیری میکنیم.
وی افزود: نحوه رفتار پلیس با مردم میتواند در تقویت اعتماد عمومی و خنثی کردن توطئههای دشمن اثرگذار باشد و حتی یک مورد رفتار نامناسب نیز برای پلیس قابل قبول نیست.
فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان با قدردانی از عملکرد سرهنگ یوسف وند، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان رودان، گفت: با توجه به رضایت مسئولان شهرستان از اقدامات ایشان و همچنین شرایط خانوادگی و تحصیلی فرزندان وی، تصمیم گرفته شد سرهنگ یوسفوند به میناب بازگردد تا در کنار خانواده خود باشد و در عین حال از ظرفیت و تجربه وی در این شهرستان نیز استفاده شود.
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