صادرات ۱۷۷ میلیون دلاری گلستان در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگارمهر، فرهاد زارع شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تغییر مسیر تجار از بنادر جنوبی به سمت مرزهای شمالی، تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های بارگیری و ناوگان ریلی در مرزهای استان برای بهره‌مندی از این فرصت طلایی تجاری در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به عملکرد تجارت خارجی استان در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در ۶ ماهه اول امسال در مجموع ۳۷۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار از مبادی صادراتی استان گلستان به بازارهای هدف صادر شده است.

مدیر کل صمت گلستان با اشاره به ترکیب مقاصد صادراتی استان افزود: از این میزان صادرات، افزون بر ۵۸ میلیون دلار مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نزدیک به ۱۳۷ میلیون دلار نیز حاصل تبادلات تجاری با کشورهای منطقه آسیای مرکزی بوده است که نشان‌دهنده عمق نفوذ محصولات استان در این بازارها است.

زارع با اشاره به موقعیت راهبردی استان در حوزه ترانزیت بین المللی خاطرنشان کرد: گلستان به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در آستانه تبدیل‌شدن به یک هاب لجستیک منطقه‌ای است، با این حال، افزایش یکباره حجم واردات و ورود کالاهای اساسی به همراه رشد چشمگیر تردد کامیون‌ها، فشار مضاعفی بر پایانه‌ها وارد کرده و استان را با چالش کمبود زیرساخت‌های متناسب مواجه ساخت.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از کانتینرها در حوزه ریلی در حال جابه‌جایی و ورود به استان هستند، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بالغ بر ۱۰ هزار کانتینر در چرخه مبادلات و ساماندهی ریلی استان قرار گرفته است.

مدیر کل صمت گلستان با تأکید بر اهتمام جدی مدیریت ارشد استان برای رفع کاستی‌های موجود گفت: مسولان ارشد و دستگاه‌های متولی به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر حل موانع در نقطه صفر مرزی و خطوط راه‌آهن هستند تا فرآیند تخلیه، بارگیری و ترخیص کالا با سرعت و کیفیت بیشتری انجام گیرد.

زارع با بیان اینکه تجار و فعالان اقتصادی تمایل فزاینده‌ای به استفاده از مسیر گلستان پیدا کرده‌اند، یادآور شد: سوق یافتن نگاه بازرگانان از مرزهای جنوبی به سمت مرزهای شمالی و استان گلستان، یک فرصت کم‌نظیر اقتصادی برای منطقه است؛ لذا باید با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، ساختارهای بارگیری، گمرکی و حمل‌ونقل ریلی را تجهیز و تقویت کنیم تا تجار و سرمایه‌گذاران با کمترین چالش و بیشترین سرعت، مراودات خود را دنبال کنند.