به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز در جلسه بررسی و رفع موانع و مشکلات کارگاه های بسته‌ بندی خرما این شهرستان با اشاره به اهمیت نخیلات در اقتصاد و معیشت مردم شهرستان اظهار کرد: نخیلات، نماد، برند و منبع رزق و روزی مردم شادگان است و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شادگان یکی از قطب‌ های مهم نخیلات در استان خوزستان و کشور بوده است، افزود: احیای نخیلات، حمایت از کشاورزی و رفع موانع فعالیت کارگاه های بسته‌ بندی خرما نیازمند همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی است.

عفری‌ بیان کرد: کارگاه های بسته‌بندی خرما علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای محصول در اشتغالزایی و رونق اقتصادی شهرستان نقش مهمی دارند و باید با شناسایی و رفع مشکلات این واحدها، زمینه توسعه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید و بسته‌ بندی خرما در شادگان فراهم شود.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: با توجه به توانایی های بالقوه بخش کشاورزی در میان صادرات غیر نفتی، صادرات محصولات کشاورزی نقش مهمی در تامین و تضمین استقلال سیاسی کشور و تداوم فرآیند توسعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر : در این جلسه همچنین نمایندگان کارگاه های بسته‌بندی خرما، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند و بر ضرورت پیگیری و رفع موانع پیش روی فعالیت این واحدها تأکید شد.