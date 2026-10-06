  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۴

۹۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرزهای آذربایجان غربی تردد کرده اند

۹۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرزهای آذربایجان غربی تردد کرده اند

ارومیه - معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی از تردد ۹۲ هزار و ۵۷۶ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه‌ های مرزی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۵۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه ناوگان ترانزیت از طریق پایانه های مرزی استان وارد کشور شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، ۳۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه ناوگان ترانزیتی نیز از پایانه‌های مرزی استان به سایر کشورهای دنیا خارج شدند.

حیدری افزود: در مجموع، یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۰۵ تن کالای ترانزیتی در نیمه سال نخست سال جاری از مسیرهای استان جابه‌جا شده که از این میزان، یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۵۸۳ تن مربوط به ترانزیت ورودی و ۷۶۳ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به ترانزیت خروجی بوده است.

حیدری ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته و تناژ ترانزیت خروجی نیز با رشد ۵ درصدی همراه بوده است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: رشد تردد و تناژ ترانزیت در پایانه‌های مرزی استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌ المللی حمل‌ ونقل و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.

کد مطلب 6969156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها