روند افزایشی دما و ناپایداری جوی در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، امروز و فردا در ارتفاعات استان احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا به‌ویژه در بعدازظهر در نیمه جنوبی شامل جنوب شرق و بخش‌های مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود و با تندباد لحظه‌ای همراه است؛ از این رو احتمال برخاستن گردوغبار محلی طی ساعاتی از بعدازظهر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص شرایط رطوبتی و دمایی تصریح کرد: جریانات مرطوب جنوبی طی صبحگاه چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد. همچنین از امروز تا چهارشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت خلیج‌فارس بیان کرد: شمال خلیج‌فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در پایان وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان را تشریح کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۴۱.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند. بیشینه دمای اهواز نیز در این مدت به ۳۸.۹ و کمینه آن به ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد رسید.