علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای کوتاه‌مدت و ناپایدار از امروز تا روز پنجشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر افزایش پوشش ابر و وزش باد، در برخی نقاط با گردوخاک محلی همراه خواهد بود و احتمال بارش‌هایی نیز در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌های ناشی از فعالیت این سامانه عمدتاً به صورت پراکنده رخ می‌دهد و در برخی مناطق احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود خواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، احتمال وقوع بارش امروز در نیمه جنوبی استان بیشتر است و در روز سه‌شنبه، نیمه شرقی کرمانشاه شرایط مساعدتری برای دریافت بارش خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در روز چهارشنبه نیز بیشترین احتمال بارش در نواحی شمال‌غربی استان پیش‌بینی می‌شود و فعالیت سامانه در طول این مدت می‌تواند موجب تغییرات جوی در مناطق مختلف شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از احتمال غبارآلود شدن نواحی مرزی خبر داد و گفت: تقویت جریان‌های غربی در روز سه‌شنبه ممکن است به تدریج موجب شکل‌گیری غبار در نواحی مرزی استان شود.

زورآوند افزود: این شرایط می‌تواند هوای مناطق مرزی را به صورت کم و بیش غبارآلود درآورد و لازم است تغییرات جوی این مناطق در روزهای پیش رو مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره روند دمای هوا نیز گفت: متوسط دمای هوا تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت، اما پس از آن و در ادامه هفته، تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.