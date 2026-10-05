به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز در سطح استان، به‌ویژه نواحی بادخیز، وزش باد شدید لحظه‌ای همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز خسارت، خیزش گردوغبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: امروز در برخی نقاط استان، به‌ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات، افزایش ابر و مه جاده‌ای پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات می‌تواند با رگبار باران و رعدوبرق همراه باشد.

وی ادامه داد: دمای هوا در نیمه شمالی و شرقی کشور روند کاهشی دارد، اما از امروز تا روز چهارشنبه دمای هوا به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

الهی با اشاره به وضعیت دمایی مشهد گفت: دمای هوا در مشهد در گرم‌ترین ساعات به ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و با توجه به شرایط جوی، هشدار سطح زرد صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فریمان با ۹ درجه و رشتخوار با ۳۵ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند، نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۱۱ و ۲۶ درجه بوده است که برای امروز دمای روزانه مشهد به ۲۱ درجه خواهد رسید.