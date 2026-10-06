https://mehrnews.com/x3dfCS ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ کد مطلب 6969165 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ اقتدار پلیس در موج ۲۱۹ اجتماع شبانه گرگان گرگان- موج ۲۱۹ اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی و تأمین نظم و امنیت در سطح شهر برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6969165 کپی شد مطالب مرتبط دویست و نوزدهمین اجتماع شبانه مردم دیّر ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد روایت مهر از ۲۱۹ شب ایستادگی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان ۲۱۹ شب اتحاد، همدلی و عشق به وطن مردم انقلابی ارومیه در خیابان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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