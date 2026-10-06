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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷

اقتدار پلیس در موج ۲۱۹ اجتماع شبانه گرگان

اقتدار پلیس در موج ۲۱۹ اجتماع شبانه گرگان

گرگان- موج ۲۱۹ اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی و تأمین نظم و امنیت در سطح شهر برگزار شد.

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کد مطلب 6969165

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