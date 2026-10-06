https://mehrnews.com/x3dfCT ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ کد مطلب 6969166 استانها گلستان استانها گلستان ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ گنبدیها در موج ۲۱۹؛ عهدی که هر شب تازهتر میشود گنبدکاووس- مردم گنبدکاووس در دویستونوزدهمین اجتماع شبانه، بار دیگر بر تداوم حضور و همدلی خود تأکید کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6969166 کپی شد مطالب مرتبط علم الهدی: ۴۷ سال اقتدار جمهوری اسلامی نتیجه اراده محکم مردم است دویست و نوزدهمین شب اجتماع زنجانیها در میدان شب ۲۱۹ «قرار عاشقی»؛ طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین رویشهای انقلابی در قرار عاشقی؛ شب ۲۱۹ با حضور دلیجانیها رقم خورد از سبلان تا قلب اردبیل فریاد خونخواهی مردم اردبیل برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
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