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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۷

گنبدی‌ها در موج ۲۱۹؛ عهدی که هر شب تازه‌تر می‌شود

گنبدی‌ها در موج ۲۱۹؛ عهدی که هر شب تازه‌تر می‌شود

گنبدکاووس- مردم گنبدکاووس در دویست‌ونوزدهمین اجتماع شبانه، بار دیگر بر تداوم حضور و همدلی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6969166

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