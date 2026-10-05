https://mehrnews.com/x3dfCj ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ کد مطلب 6969137 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷ رویشهای انقلابی در قرار عاشقی؛ شب ۲۱۹ با حضور دلیجانیها رقم خورد دلیجان- در این ویدئو شب ۲۱۹ تجدید میثاق مردم دلیجان به ویژه نوجوانان با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6969137 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری فریادهای عاشقی؛ قلب اراک در دویست و بیستمین میعادگاه ایمان تپید اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید گنبدیها در موج ۲۱۹؛ عهدی که هر شب تازهتر میشود موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم برچسبها دلیجان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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