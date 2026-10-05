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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۷

رویش‌های انقلابی در قرار عاشقی؛ شب ۲۱۹ با حضور دلیجانی‌ها رقم خورد

رویش‌های انقلابی در قرار عاشقی؛ شب ۲۱۹ با حضور دلیجانی‌ها رقم خورد

دلیجان- در این ویدئو شب ۲۱۹ تجدید میثاق مردم دلیجان به ویژه نوجوانان با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6969137

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