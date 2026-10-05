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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸

شب ۲۱۹ «قرار عاشقی»؛ طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین

شب ۲۱۹ «قرار عاشقی»؛ طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین

خمین- در این ویدئو شب ۲۱۹ قرار عاشقی و طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6969134

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