https://mehrnews.com/x3dfCf ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ کد مطلب 6969134 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ شب ۲۱۹ «قرار عاشقی»؛ طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین خمین- در این ویدئو شب ۲۱۹ قرار عاشقی و طنین فریادهای استکبارستیز مردم خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6969134 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران فریادهای عاشقی؛ قلب اراک در دویست و بیستمین میعادگاه ایمان تپید یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری موج ۲۱۹ در گالیکش؛ شبی دیگر برای تجدید عهد مردم اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید گنبدیها در موج ۲۱۹؛ عهدی که هر شب تازهتر میشود برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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