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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

بازوند: ۳۰۰ متر از تونل محور طالقان - هشتگرد حفاری شد

بازوند: ۳۰۰ متر از تونل محور طالقان - هشتگرد حفاری شد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: عملیات تعریض و بهسازی محور طالقان-هشتگرد به طول ۳۵ کیلومتر در حال اجراست و تاکنون ۳۰۰ متر از تونل یک‌کیلومتری این محور حفاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با علی حدادی، نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت اجرای پروژه تعریض و بهسازی محور طالقان - هشتگرد را بررسی کرد.

بازوند با اشاره به اهمیت این محور اظهار کرد: محور طالقان ـ هشتگرد به دلیل موقعیت گردشگری منطقه و حجم بالای تردد، از مسیرهای پرتردد استان البرز محسوب می‌شود و با توجه به شرایط کوهستانی و وجود ارتفاعات در این محور، توجه ویژه به موضوع ایمنی مسیر در روند اجرای پروژه ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور طالقان - هشتگرد به طول ۳۵ کیلومتر در حال انجام است و تلاش مجموعه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بر این است که با پیشبرد بخش‌های مختلف پروژه، شرایط تردد ایمن‌تر و روان‌تر در این مسیر فراهم شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت عملیات احداث تونل یک‌کیلومتری این محور گفت: احداث این تونل به دلیل شرایط زمین‌شناسی و جنس خاک منطقه با دشواری‌های اجرایی همراه است و عملیات حفاری متناسب با شرایط زمین پیش می‌رود.

بازوند ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰۰ متر از تونل یک‌کیلومتری محور طالقان - هشتگرد حفاری شده است.

وی درباره پیشرفت سایر بخش‌های پروژه یادآور شد: در بخش دیگری از محور، عملیات اجرایی پیشرفت مناسبی داشته و ۱۳ کیلومتر از مسیر در مرحله اجرای آسفالت قرار دارد.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، این بخش از پروژه در بهار سال ۱۴۰۷ آماده بهره‌برداری خواهد شد.

کد مطلب 6969236
زهره آقاجانی

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