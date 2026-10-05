به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سیاهپور، معاون ساخت و توسعه راه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با محمد رستمی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از محور جلفا - کلاله به همراه تونل و فاز نخست پایانه کلاله در آینده نزدیک خبر داد.

وی گفت: با هماهنگی بیشتر میان کارفرما، مجری، پیمانکار و سایر ارکان پروژه و همچنین ارائه گزارش منابع مالی از سوی کارفرما، برنامه‌ریزی شده است ۲۵ کیلومتر از مسیر به همراه تونل و فاز نخست پایانه کلاله در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری شود.

سیاهپور افزود: در این نشست، مسائل و مشکلات اجرایی پروژه، نحوه اجرای پیمان و موارد مطرح‌شده از سوی مجری طرح درباره عملکرد پیمانکار و همچنین میزان تحقق تعهدات قرارگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای رفع موانع موجود با هماهنگی میان عوامل پروژه دنبال شود.

۲۰ کیلومتر از محور تونلی است

وی ادامه داد: محور جلفا - کلاله به طول ۱۰۷ کیلومتر تا پایانه مرزی کلاله و پل مرزی آغبند - کلاله در حال ساخت است و با توجه به شرایط فنی مسیر، اجرای این پروژه نیازمند فعالیت همزمان در چند جبهه کاری و هماهنگی مستمر میان عوامل اجرایی است.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها با اشاره به مشخصات فنی محور جلفا - کلاله اظهار کرد: حدود ۲۰ کیلومتر از این مسیر دارای سازه‌های تونلی است که یکی از تونل‌های آن ۹ کیلومتر طول دارد. همچنین ۱۲ دستگاه پل و سازه خاص نیز در این محور پیش‌بینی شده است.

پیشرفت محور جلفا - کلاله به ۳۵ درصد رسید

وی میزان پیشرفت فیزیکی کل پروژه را حدود ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف مسیر، متناسب با منابع مالی و برنامه اجرایی پروژه دنبال خواهد شد.

سیاهپور با اشاره به جایگاه محور جلفا - کلاله در شبکه ارتباطی منطقه افزود: این محور بر اساس توافق میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امکان ارتباط این کشور با منطقه نخجوان از مسیر ایران را فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه ترانزیت، جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباطات اقتصادی میان ایران، قفقاز و اوراسیا نقش‌آفرین باشد.

وی یادآور شد: با توجه به توافقات اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره کریدور زنگزور و تحولات ارتباطی منطقه قفقاز، تکمیل محور جلفا - کلاله بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و پیشبرد عملیات اجرایی این پروژه در برنامه شرکت ساخت و توسعه قرار دارد.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از بخش‌های اولویت‌دار پروژه باید با در نظر گرفتن منابع مالی، ظرفیت پیمانکار و وضعیت جبهه‌های کاری انجام شود تا بخش‌های پیش‌بینی‌شده در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری شوند.