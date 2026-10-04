ساخت ۲۰۰ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با عبادالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی پیشکسوتان دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت تکمیل آزادراه حرم تا حرم اظهار کرد: این مسیر تنها یک پروژه استانی نیست، بلکه بخشی از شبکه اصلی آزادراهی کشور به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند در افزایش ظرفیت جابه‌جایی، ارتقای ایمنی تردد و تکمیل کریدور آزادراهی شرق به غرب کشور نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: به همین دلیل، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آزادراه حرم تا حرم با جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا، مذاکرات اولیه برای بررسی امکان مشارکت قرارگاه سازندگی پیشکسوتان دفاع مقدس در احداث بخش دیگری از این آزادراه در محدوده سمنان تا شاهرود انجام شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بیان کرد: این بخش از آزادراه حرم تا حرم حدود ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای اجرای این پروژه و امکان مشارکت قرارگاه در احداث این مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت و ورود به مرحله اجرایی پروژه، لازم است گزارش مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده از سوی مشاور به‌طور کامل بررسی شود، بر همین اساس مقرر شد پس از جمع‌بندی گزارش مشاور، جلسه دیگری با هدف ادامه مذاکرات و بررسی دقیق‌تر ابعاد فنی و اجرایی پروژه برگزار شود.

بازوند با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های بزرگ آزادراهی کشور گفت: در پروژه‌ای با این ابعاد، باید همه ظرفیت‌های فنی، اجرایی و سرمایه‌گذاری را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم روند تکمیل شبکه آزادراهی کشور را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل آزادراه حرم تا حرم به عنوان یکی از بخش‌های مهم شبکه آزادراهی کشور، موجب افزایش ظرفیت‌های حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی و همچنین اتصال ایمن‌تر و سریع‌تر مرکز کشور به شمال شرق خواهد شد.