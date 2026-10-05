به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت محور میاندوآب ـ شاهین‌دژ ـ تکاب، گفت: این محور در مجموع ۱۳۱ کیلومتر طول دارد، که تاکنون ۴۶ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری رسیده، ۵۵ کیلومتر در حال اجراست و عملیات اجرایی ۳۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز هنوز آغاز نشده است.

وی افزود: قطعات در دست اجرای این محور در قالب ۶ قطعه و توسط پیمانکاران مختلف در حال اجراست و تعیین تکلیف بخش‌های باقی‌مانده مسیر و تسریع در روند اجرای پروژه با جدیت دنبال خواهد شد.

بازوند درباره تصمیمات اتخاذشده در این نشست اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده برای اجرای عملیات در محدوده ورودی و خروجی شهر کشاورز و بخش‌هایی از این محور، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان گزارش توجیهی و مستندات مورد نیاز را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سوابق تصادفات این محور نیز باید در مستندات ارائه‌شده مورد توجه قرار گیرد تا پس از بررسی، فرآیند اخذ مجوز مناقصه و برگزاری آن برای این دو قطعه پیگیری شود.

وی با اشاره به اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه در سال ۱۴۰۵ گفت: بخشی از اعتبار مورد نیاز پروژه با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان به پروژه تزریق شده است.

بازوند تصریح کرد: بخشی از این اعتبار برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و بخش دیگری نیز برای تملک اراضی مورد نیاز پروژه، به‌ویژه در محور تکاب - شاهین‌دژ، اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان رفع معارضین ملکی را یکی از اقدامات مؤثر در پیشبرد عملیات اجرایی پروژه دانست و خاطرنشان کرد: با تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز برای تملک اراضی و رفع معارضین، زمینه برای فعال‌تر شدن عملیات اجرایی و تحقق اهداف پروژه در این محدوده فراهم خواهد شد.