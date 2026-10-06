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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

محمود کربلایی احمد استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت؛ تسلیت معاون صدا

محمود کربلایی احمد استاد تهیه‌کنندگی رادیو درگذشت؛ تسلیت معاون صدا

محمود کربلایی احمد از تهیه‌کنندگان پیشکسوت، محقق و چهره‌های باسابقه رادیو که سال‌ها در عرصه تهیه برنامه‌های ترکیبی و نمایشی، موسیقی و پژوهش‌های رادیویی فعالیت داشت، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمود کربلایی احمد، شهره به «استاد احمدی» در رادیو که از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو بود و در طول سال‌های فعالیت خود، آثار و برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف رادیویی تهیه و تولید کرد، درگذشت. همچنین وی بعد از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد.

کربلایی احمد تهیه برنامه عصرگاهی تابستان ۷۴ را برعهده داشت و در زمینه تهیه نمایش‌های رادیویی نیز از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک به شمار می‌رفت. تسلط محمود کربلایی احمد بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از ویژگی‌های برجسته فعالیت حرفه‌ای او بود. او همچنین در تهیه برنامه‌های ترکیبی فعالیت داشت و آرم برنامه «تقویم تاریخ» را ساخته بود.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت حرفه‌ای، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعالیت داشت و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد. او همچنین با انتقال دانش و تجربه خود به نسل‌های بعدی، در تربیت و پرورش جمعی از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.

پیام تسلیت معاون صدا در پی درگذشت محمود کربلایی احمد

احمد پهلوانیان معاون صدا، در پی درگذشت محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های باسابقه تهیه‌کنندگی رادیو، با صدور پیامی فقدان این هنرمند و پیشکسوت را به خانواده وی، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و خانواده بزرگ رادیو تسلیت گفت.

پیام معاون صدا بدین شرح است:

درگذشت زنده‌یاد محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار عرصه تهیه‌کنندگی رادیو، موجب تأثر و تأسف شد. شادروان از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو تهران پس از تأسیس این شبکه بود و طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی و همچنین حوزه موسیقی، پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو، نقش مؤثری ایفا کرد.

تسلط و شناخت عمیق او نسبت به موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل، نگاه حرفه‌ای و دانش گسترده‌اش در زمینه تهیه‌کنندگی از او چهره‌ای متمایز در رادیو ساخته بود. زنده‌یاد کربلایی احمد افزون بر فعالیت مستمر در تولید برنامه‌های رادیویی، با انتقال تجربیات و دانش خود به نسل‌های بعد، در پرورش و تربیت جمعی از همکاران و تهیه‌کنندگان رادیو نیز نقش داشت و به همین دلیل نزد همکاران با عنوان «استاد احمدی» شناخته می‌شد.

بی‌تردید فقدان این هنرمند و پیشکسوت باسابقه، ضایعه‌ای برای خانواده بزرگ رادیو است. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، همکاران و جامعه هنری و رسانه‌ای کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

خبرگزاری مهر، درگذشت این پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو را به جامعه هنری و رسانه‌ای و خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6969237
آروین موذن زاده

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