به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، محمود کربلایی احمد، شهره به «استاد احمدی» در رادیو که از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو بود و در طول سال‌های فعالیت خود، آثار و برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف رادیویی تهیه و تولید کرد، درگذشت. همچنین وی بعد از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد.

کربلایی احمد تهیه برنامه عصرگاهی تابستان ۷۴ را برعهده داشت و در زمینه تهیه نمایش‌های رادیویی نیز از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک به شمار می‌رفت. تسلط محمود کربلایی احمد بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از ویژگی‌های برجسته فعالیت حرفه‌ای او بود. او همچنین در تهیه برنامه‌های ترکیبی فعالیت داشت و آرم برنامه «تقویم تاریخ» را ساخته بود.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت حرفه‌ای، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعالیت داشت و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد. او همچنین با انتقال دانش و تجربه خود به نسل‌های بعدی، در تربیت و پرورش جمعی از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.

پیام تسلیت معاون صدا در پی درگذشت محمود کربلایی احمد

احمد پهلوانیان معاون صدا، در پی درگذشت محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های باسابقه تهیه‌کنندگی رادیو، با صدور پیامی فقدان این هنرمند و پیشکسوت را به خانواده وی، جامعه هنری و رسانه‌ای کشور و خانواده بزرگ رادیو تسلیت گفت.

پیام معاون صدا بدین شرح است:

درگذشت زنده‌یاد محمود کربلایی احمد، از پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار عرصه تهیه‌کنندگی رادیو، موجب تأثر و تأسف شد. شادروان از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو تهران پس از تأسیس این شبکه بود و طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی و همچنین حوزه موسیقی، پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو، نقش مؤثری ایفا کرد.

تسلط و شناخت عمیق او نسبت به موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل، نگاه حرفه‌ای و دانش گسترده‌اش در زمینه تهیه‌کنندگی از او چهره‌ای متمایز در رادیو ساخته بود. زنده‌یاد کربلایی احمد افزون بر فعالیت مستمر در تولید برنامه‌های رادیویی، با انتقال تجربیات و دانش خود به نسل‌های بعد، در پرورش و تربیت جمعی از همکاران و تهیه‌کنندگان رادیو نیز نقش داشت و به همین دلیل نزد همکاران با عنوان «استاد احمدی» شناخته می‌شد.

بی‌تردید فقدان این هنرمند و پیشکسوت باسابقه، ضایعه‌ای برای خانواده بزرگ رادیو است. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، همکاران و جامعه هنری و رسانه‌ای کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

خبرگزاری مهر، درگذشت این پیشکسوت و استاد تهیه‌کنندگی رادیو را به جامعه هنری و رسانه‌ای و خانواده آن مرحوم تسلیت می‌گوید.