به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت.



وی در فیلم‌هایی همچون «کمال‌الملک»، «هتل کارتن»، «شمعی در باد»، «مسافر ری»، «چهره»، «همسر»، «تحفه‌ها»، «مجسمه» و ... نقش آفرینی داشته است.