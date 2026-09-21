  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

سیروس ابراهیم‌زاده درگذشت

سیروس ابراهیم‌زاده درگذشت

سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت.

وی در فیلم‌هایی همچون «کمال‌الملک»، «هتل کارتن»، «شمعی در باد»، «مسافر ری»، «چهره»، «همسر»، «تحفه‌ها»، «مجسمه» و ... نقش آفرینی داشته است.

کد مطلب 6954295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      14 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      11 1
      پاسخ
      خدا رحمت کند هنرپیشه ی خوش صدا را
    • معلم IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      6 2
      پاسخ
      خدایشان بیامرزد ان شاءالله...
      • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        0 0
        خداوند بیامرزتش آدم بی حاشیه و بدون جنجالی بودش.
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 0
      پاسخ
      خدا ان شاءالله رحمتشون کنه
    • معین IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      5 0
      پاسخ
      روحشون شاد.
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      5 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه . یکی از خاطرات بچگی ام بازی او دریکی از سریال ها بود.
    • علیرضا IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      6 0
      پاسخ
      بهترین سریالش حس سوم خیلی دوست داشتم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه