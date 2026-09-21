به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما طی اطلاعیهای اعلام کرد: سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت.
وی در فیلمهایی همچون «کمالالملک»، «هتل کارتن»، «شمعی در باد»، «مسافر ری»، «چهره»، «همسر»، «تحفهها»، «مجسمه» و ... نقش آفرینی داشته است.
سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما طی اطلاعیهای اعلام کرد: سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت.
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