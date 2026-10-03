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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

آئین شکرگزاری برداشت گردو در روستای «کهنوش» تویسرکان برگزار شد

آئین شکرگزاری برداشت گردو در روستای «کهنوش» تویسرکان برگزار شد

همدان- رئیس اداره میراث‌ فرهنگی تویسرکان از برگزاری آئین شکرگزاری برداشت گردو و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات بومی در روستای «کهنوش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی ظهر شنبه اظهار کرد: آئین شکرگزاری برداشت گردو در امتداد ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت هفته گردشگری با حضور پرشور اهالی منطقه، گردشگران و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این آیین کهن افزود: هدف از برپایی این مراسم صیانت و پاسداشت میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های شاخص باغداری و کشاورزی پایتخت گردوی ایران و نیز توسعه اکوتوریسم و گردشگری روستایی در منطقه کهنوش است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان به برپایی نمایشگاه جانبی این رویداد اشاره کرد و گفت: همزمان با این جشن نمایشگاه عرضه مستقیم گردو و سوغات محلی به مدت سه روز دایر شده است تا فرصتی بی‌واسطه برای حمایت از باغداران، تقویت معیشت روستاییان و رونق اقتصادی تولیدکنندگان بومی فراهم شود.

احمدی در پایان با تاکید بر نقش رویدادسازی در جذب گردشگر خاطرنشان کرد: توسعه رویدادهای آئینی و کشاورزی در سطح روستاهای شهرستان تویسرکان علاوه بر زنده نگه‌داشتن سنت‌های اصیل بسترساز تبدیل ظرفیت‌های کشاورزی به جاذبه‌های درآمدزای گردشگری و اشتغال پایدار محلی خواهد بود.

کد مطلب 6966112

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