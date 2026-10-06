وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، امروز در برخی نقاط چهارمحال و بختیاری شرایط برای وقوع بارش‌های رگباری باران، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک فراهم است.

وی افزود: لغزندگی سطح جاده‌ها، جاری شدن روان‌آب به‌صورت موقت، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه و کاهش کیفیت هوا از جمله پیامدهای فعالیت این سامانه در استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق، تصریح کرد: شهروندان و مسافران در زمان فعالیت سامانه از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هنگام تردد در محورهای مواصلاتی نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

نوروزی همچنین به شرایط جوی مناطق مرتفع استان اشاره کرد و گفت: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد شدید، صعود به ارتفاعات در زمان فعالیت این سامانه توصیه نمی‌شود و عشایر و دامداران نیز باید از استقرار و چرای دام در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین مناطق مرتفع پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان در زمان نامساعد شدن شرایط جوی، فعالیت و تردد غیرضروری در فضای باز را کاهش دهند و توصیه‌های هواشناسی و هشدارهای صادرشده را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها می‌تواند از بروز حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری و سیلاب‌های ناگهانی جلوگیری کند.