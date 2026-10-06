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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

تداوم هوای خنک و رگبارهای پراکنده در همدان

تداوم هوای خنک و رگبارهای پراکنده در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از تداوم هوای خنک در استان و احتمال بارش‌های پراکنده و رگباری در ساعات بعدازظهر در روزهای آینده خبر داد.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت جوی استان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته بارش‌هایی به‌صورت نقطه‌ای در برخی نقاط استان ثبت شد که بیشترین میزان آن از ایستگاه باران‌سنجی «تاریک‌دره» نهاوند با ۹ میلی‌متر گزارش شده و ایستگاه سعیدیه در شهر همدان نیز بارش ۵ دهم میلی‌متری را ثبت کرده است.

وی با اشاره به تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: برای امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وقوع رگبارهای موقت باران در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: هوای خنک روزانه فعلا در استان ماندگار خواهد بود و دماهای کمینه نیز در روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

باقری شکیب ادامه داد: روزهای پنجشنبه و جمعه آسمان استان عمدتا نیمه‌ ابری خواهد بود اما انتظار بارش قابل‌ ملاحظه‌ای در این ۲ روز در سطح استان نداریم.

وی با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما در اکثر شهرستان‌های استان ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود، افزود: صبح امروز کمینه دما در شهرستان‌های بهار، اسدآباد، همدان و رزن به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید و دمای هوای شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعات ۲۶ و در خنک‌ترین ساعات ۱۰ درجه گزارش شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان نسبت به شرایط جوی روز چهارشنبه هشدار داد و خاطرنشان کرد: برای فردا چهارشنبه در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید در استان پیش‌بینی می‌شود که هم استانی‌ها باید به این تغییرات جوی توجه داشته باشند.

کد مطلب 6969350

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