به گزارش خبرنگار مهر، بهرام آریان‌فرد ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، در شهریورماه امسال بیش از دو میلیون و ۲۳۷ هزار تردد بین‌استانی در محورهای گلستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور، مجموع ترددهای بین‌استانی ثبت‌شده در محورهای گلستان به ۱۱ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۶۴۱ مورد رسیده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به حجم بالای تردد در شهریورماه گفت: میانگین تردد روزانه در این ماه حدود ۵۹۴ هزار دستگاه بوده است.

آریان‌فرد ادامه داد: بررسی داده‌های سامانه‌های هوشمند جاده‌ای نشان می‌دهد محورهای «علی‌آباد-گرگان» و «گرگان-علی‌آباد» در شهریورماه بیشترین میانگین تردد روزانه را در بین مسیرهای استان داشته‌اند.

وی همچنین از ثبت بیش از ۱۰۴ هزار تخلف در محورهای گلستان طی شهریورماه خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۴ هزار و ۴۳۶ تخلف ثبت‌شده، ۱۰۳ هزار و ۶۷۸ مورد مربوط به تخلفات سرعت بوده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های گلستان گفت: در همین مدت هزار و ۶۲۵ مورد تخلف اضافه‌تناژ نیز توسط سامانه‌های ثبت تخلفات شناسایی و ثبت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات ثبت‌شده به سرعت غیرمجاز اختصاص دارد و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان داشته باشد.