  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

تعیین تکلیف ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان تسریع شود

تعیین تکلیف ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان تسریع شود

مشهد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: آماده‌سازی و قیمت‌گذاری ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان باید سریعاً انجام شود تا شهروندان بیش از این متضرر نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی موضوعات عمرانی شهرستان فریمان اظهار کرد: آماده‌سازی و قیمت‌گذاری ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان باید سریعاً انجام شود تا شهروندان بیش از این متضرر نشوند. طولانی شدن این روند مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: اگر بخش خدماتی در شهرک نهضت ملی مسکن دیده نشده، قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای مدیریت شود که برای متقاضیان انگیزه ایجاد کند. مسیر قانونی باید طی شود.

وی افزود: ضرورت دارد پیش از دادن وعده برای اجرای پروژه‌ها، منابع مالی تعیین تکلیف شوند. اگر امکان پاسخگویی نیست، وعده‌ای ندهیم تا پروژه‌ها سال‌ها به طول نینجامند.

کد مطلب 6969331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها