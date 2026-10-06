تعیین تکلیف ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی موضوعات عمرانی شهرستان فریمان اظهار کرد: آماده‌سازی و قیمت‌گذاری ۴۴ واحد نهضت ملی مسکن فریمان باید سریعاً انجام شود تا شهروندان بیش از این متضرر نشوند. طولانی شدن این روند مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: اگر بخش خدماتی در شهرک نهضت ملی مسکن دیده نشده، قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای مدیریت شود که برای متقاضیان انگیزه ایجاد کند. مسیر قانونی باید طی شود.

وی افزود: ضرورت دارد پیش از دادن وعده برای اجرای پروژه‌ها، منابع مالی تعیین تکلیف شوند. اگر امکان پاسخگویی نیست، وعده‌ای ندهیم تا پروژه‌ها سال‌ها به طول نینجامند.