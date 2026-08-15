پیشرفت ۶۶ هزار واحدی نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید داعی صبح شنبه در نشست خبری مسکن و شهرسازی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک مقام خبرنگار، از پیشرفت ۶۶ هزار واحدی در نهضت ملی مسکن خبر داد و اظهار کرد: در سامانه «تم» (سامانه راهبری و پایش نهضت ملی مسکن) تاکنون ۶۶ هزار و ۲۵۲ واحد مسکونی شهری افتتاح شده است،که با احتساب تفاهمنامههای نیروهای مسلح، این آمار به ۷۱ هزار واحد میرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان جزو سه استان برتر کشور از نظر تعداد سایتهای نهضت ملی مسکن (۷۶ سایت) است، بیان کرد: پیشرفت فیزیکی آمادهسازی مرحله اول این سایتها به طور متوسط ۹۸ درصد و مرحله دوم ۱۴.۵ درصد است. وی همچنین تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۲۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای آمادهسازی این اراضی هزینه شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مدلهای ساخت واحدها اشاره کرد و گفت: از این ۶۶ هزار واحد، حدود ۴۳ هزار واحد در قالب «گروه ساخت» (تحویل زمین و آمادهسازی به مردم) و ۲۳ هزار واحد به صورت انبوه سازی در حال اجراست. پیشرفت فیزیکی میانگین در بخش گروه ساخت ۱۷ درصد و در بخش انبوه سازی تحت نظر این ادارهکل ۵۶ درصد است.
واگذاری زمین به ۱۰ هزار خانواده در طرح جوانی جمعیت
داعی با اشاره به تکالیف این ادارهکل در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۰۰ نفر از متقاضیان شهری، زمین خود را تحویل گرفتهاند و برنامه امسال افزایش این تعداد به ۱۲ هزار نفر است. وی افزود: از ۷۶ هزار متقاضی ثبتنامی، ۳۷ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدهاند که روند واگذاری زمین به آنها با جدیت ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تأکید بر تمرکز ویژه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم بر بافتهای فرسوده، گفت: در خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار محلات هدف بازآفرینی شناسایی شده است. با شناسایی محلات در ۹۶ شهر استان و تدوین ضوابط تشویقی، توانستهایم برای ۳۷ هزار واحد مسکونی در این بافتها پروانه صادر کنیم که این امر، خراسان رضوی را در رتبه دوم کشور در حوزه تولید مسکن در محلات هدف قرار داده است.
وی همچنین به توزیع ۲۸ هزار و ۶۰۰ تن قیر رایگان میان شهرداریهای استان برای آسفالت معابر این بافتها اشاره کرد و از تخفیفهای نظاممهندسی و شهرداریها برای ۴۱۰ پروژه در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به عنوان محرکهای اصلی نوسازی یاد کرد.
داعی با اشاره به ابلاغ طرحهای جدید استیجار و اجارهداری توسط وزارتخانه گفت: این طرحها با هدف تنظیم بازار اجارهبها برای زوجهای جوان و دهکهای پایین درآمدی طراحی شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین بر اجرای مصوبه سران قوا مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تأکید کرد و از راهاندازی پویش «موجر منصف» در استان خبر داد و افزود که با موجران متخلف از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.
داعی در پایان با تأکید بر اهمیت خدمات زیربنایی، از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ملی برای توسعه زیرساختهای آب، برق، گاز و مخابرات در سایتهای مسکن ملی در دو سال و نیم اخیر خبر داد.
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