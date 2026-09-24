به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان با اشاره به رویکرد مدیریت استان در پیگیری مسائل شهرستان‌ها، اظهار کرد: یکی از تأکیدات استاندار خراسان رضوی ایجاد انسجام میان ارکان حاکمیت و شکل‌گیری گفتمان مشترک با هدف توسعه استان بوده است.

وی افزود: امروز میان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی استان، هماهنگی و همدلی بیشتری شکل گرفته و آثار این انسجام را می‌توان در عملکرد استان در حوزه‌های مختلف مشاهده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ارزیابی‌های ملی گفت: خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نهضت ملی مدرسه‌سازی و بهداشت و درمان رتبه‌های برتر کشوری را به دست آورده و در سایر حوزه‌ها نیز عملکرد استان در حال ارتقا است.

قامتی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای شرق کشور بیان کرد: این عقب‌ماندگی‌ها امروز در سطح ملی مطرح شده و به اذعان مدیران کشوری بی‌توجهی‌های گذشته به این منطقه ملموس است البته جبران این عقب‌ماندگی‌ها یک‌شبه امکان‌پذیر نیست اما مسیر جدیدی برای جبران آنها ترسیم شده است.

وی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته در حوزه طرح‌های هادی روستایی مصوباتی به اندازه کل سال‌های گذشته از ابتدای انقلاب داشته‌ایم که با همکاری نمایندگان، مدیران استانی و دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

قامتی با اشاره به جلسه شب گذشته مدیران استانی برای بررسی مسائل قوچان خاطرنشان کرد: ۱۹ مصوبه عمرانی بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی استان جمع‌بندی شده که در جلسه امروز به صورت مختصر مطرح شد تا با تأیید مدیران مربوط به عنوان مصوبات جلسه برای پیگیری و اجرا در نظر گرفته شود.