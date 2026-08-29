به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و با حضور منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سید خلیل منبتی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مجموعهای از طرحهای مسکن و عمران روستایی بنیاد مسکن در شهرستان گناباد افتتاح و کلنگزنی شد.
در جریان این برنامهها، ۴۷۷ واحد نهضت ملی مسکن و ۲۹۸ واحد مسکن روستایی در گناباد به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۲۳۰ واحد مسکونی طرح «خانه امید» نیز آغاز شد. همچنین ۶۶ هزار مترمربع از معابر روستایی استان به نمایندگی از طرح آسفالت یک میلیون و ۸۵۰ هزار متر مربع معابر در ۴۹۰ روستا افتتاح شد.
افتتاح ۴۷۷ واحد نهضت ملی مسکن در گناباد
در این سفر، ۴۷۷ واحد طرح نهضت ملی مسکن در گناباد به بهرهبرداری رسید که به نمایندگی از یکهزار و ۶۴۹ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان خراسان رضوی افتتاح شد.
این واحدها در راستای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط و تسریع در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای استان احداث شدهاند.
بهرهبرداری از ۲۹۸ واحد مسکن روستایی
همچنین ۲۹۸ واحد مسکونی در قالب طرح ویژه مسکن روستایی در گناباد افتتاح شد؛ این واحدها به نمایندگی از ۹ هزار و ۳۰۳ واحد مسکن روستایی احداثشده در سطح خراسان رضوی به بهرهبرداری رسیدند.
اجرای این طرح با هدف نوسازی و مقاومسازی واحدهای فرسوده روستایی، افزایش ایمنی مسکن و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است.
آسفالت ۶۶ هزار مترمربع از معابر روستایی
در بخش دیگری از برنامههای هفته دولت، ۶۶ هزار مترمربع آسفالت معابر روستایی در استان به بهرهبرداری رسید؛ این پروژه به نمایندگی از یک میلیون و ۸۵۰ هزار مترمربع آسفالت در ۴۹۰ روستا و با اعتباری حدود یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
این طرحها با هدف بهسازی معابر، تسهیل تردد روستاییان، ارتقای ایمنی و بهبود زیرساختهای روستایی اجرا شدهاند.
کلنگزنی ۲۳۰ واحد «خانه امید» برای دهکهای یک تا چهار
همچنین عملیات اجرایی ۲۳۰ واحد مسکونی طرح «خانه امید» در گناباد آغاز شد؛ طرحی که جامعه هدف آن خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار است.
خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این مراسم با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر تأمین سرپناه محرومان اظهار کرد: دولت از این طرح از طریق تسهیلات قرضالحسنه حمایت میکند و تأمین زمین نیز در شهرها از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی و در روستاها از اراضی بنیاد مسکن انجام خواهد شد.
وی افزود: خیرین نیز با تأمین زمین و مشارکت در هزینه ساخت، نقش مهمی در اجرای طرح خانه امید دارند.
۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای مشمولان نهادهای حمایتی
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین گفت: متقاضیان دهکهای یک تا چهار که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، علاوه بر تسهیلات و خدمات بنیاد مسکن، از کمکهای بلاعوض نهادهای حمایتی بهرهمند میشوند.
به گفته خواجهدلویی، برای سال جاری ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای هر متقاضی مشمول این حمایتها توافق شده است که میتواند میزان آورده خانوارها را کاهش دهد.
اجرای همزمان مجموعهای از طرحهای مسکن و عمران
بر اساس برنامه اعلامشده بنیاد مسکن، این طرحها بخشی از مجموعه ۱۱ هزار و ۲۱۷ واحد مسکونی در قالب طرحهای مسکن روستایی، خانه امید، نهضت ملی مسکن و مسکن استیجاری است که همزمان با هفته دولت در خراسان رضوی افتتاح یا کلنگزنی شدهاند؛ سهم طرحهای ارائهشده در این گزارش شامل ۹ هزار و ۳۰۳ واحد مسکن روستایی، ۲۳۰ واحد خانه امید و یکهزار و ۶۴۹ واحد نهضت ملی مسکن است.
این اقدامات در ادامه برنامههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی برای توسعه و عمران روستایی، تأمین مسکن اقشار مختلف و حمایت از خانوارهای کمبرخوردار، همزمان با هفته دولت در شهرستان گناباد اجرا شد.
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