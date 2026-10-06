 ۴ کیلومتر از محور شلیل سفلی در شهرستان اردل آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی، اظهار کرد: پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور شلیل سفلی در شهرستان اردل با هدف ارتقای کیفیت مسیر، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی روستاییان به راه ارتباطی مناسب اجرا و تکمیل شد.

وی افزود: این پروژه در مجموع به طول چهار کیلومتر اجرا شده و برای اجرای آن نزدیک به ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت راه‌های روستایی در تسهیل تردد اهالی مناطق مختلف استان، تصریح کرد: بهسازی و روکش آسفالت این محور نقش مهمی در ارتقای شرایط عبور و مرور، کاهش مشکلات ناشی از خرابی سطح راه و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

طهماسبی ادامه داد: بهسازی محورهای روستایی و ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی، یکی از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری است و اجرای این پروژه‌ها با هدف ایجاد دسترسی ایمن‌تر و مناسب‌تر برای ساکنان مناطق روستایی دنبال می‌شود.