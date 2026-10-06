به گزارش خبرنگار مهر، امان‌محمد باشقره ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در محور گنبدکاووس - مراوه‌تپه اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو دستگاه آبرو در این مسیر بر اثر شدت جریان سیلاب به‌طور جدی تخریب شده‌اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای فنی انجام‌شده، بازسازی و جایگزینی هر یک از آبروهای تخریب‌شده با دهانه چهار متر، به اعتباری حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان نیاز دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گنبدکاووس ادامه داد: در جریان بازدیدهای میدانی، وضعیت سایر آبروهای منطقه نیز بررسی و خسارات واردشده به آبروهای با دهانه دو متر برآورد شده است که هزینه ترمیم هر یک از آنها حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود.

باشقره با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار برای بازسازی این زیرساخت‌ها گفت: آبروها نقش مهمی در هدایت روان‌آب‌ها و حفظ ایمنی مسیر دارند و تسریع در روند بازسازی آنها برای جلوگیری از تشدید خسارات و اختلال در تردد ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای تأمین ایمنی کاربران جاده، محل‌های آسیب‌دیده با نصب تابلو و علائم هشداردهنده به‌صورت موقت ایمن‌سازی شده و تردد در محور گنبدکاووس - مراوه‌تپه با رعایت نکات ایمنی انجام می‌شود.