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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

سارق سابقه‌دار سیم و کابل مخابرات در سمنان دستگیر شد

سارق سابقه‌دار سیم و کابل مخابرات در سمنان دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری یک سارق سابقه‌دار سیم و کابل مخابرات خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها آغاز کردند.

فرمانده انتظامی سمنان افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهدای سمنان پس از بررسی سرنخ‌های موجود، انجام گشت‌های محسوس و نامحسوس و رصد تحرکات افراد سابقه‌دار، موفق به شناسایی هویت متهم شدند.

عرب با تاکید به دستگیری متهم در یک عملیات ضربتی، توضیح داد: متهم در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات اعتراف کرده است.

وی اضافه کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

کد مطلب 6898975

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