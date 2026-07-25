به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تیمهای عملیاتی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، تحقیقات گستردهای را برای شناسایی عامل یا عاملان این سرقتها آغاز کردند.
فرمانده انتظامی سمنان افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهدای سمنان پس از بررسی سرنخهای موجود، انجام گشتهای محسوس و نامحسوس و رصد تحرکات افراد سابقهدار، موفق به شناسایی هویت متهم شدند.
عرب با تاکید به دستگیری متهم در یک عملیات ضربتی، توضیح داد: متهم در بازجوییهای تخصصی پلیس به ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات اعتراف کرده است.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
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