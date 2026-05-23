به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان شاهرود، ماموران انتظامی در قالب اکیپهای مختلف اقدامات تخصصی و فنی خود را در قالب گشتهای محسوس و نامحسوس آغاز کردند.
وی به بررسیهای ویژه و تحقیقات میدانی پلیس در این راستا اشاره کرد و گفت: در نهایت تلاش های بی وقفه ماموران نتیجه داد و رد پای سارق سابقه دار در رابطه با سرقت ها شناسایی شد.
فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای عملیات ضربتی و دستگیری سارق در مخفیگاهش خبر داد.
حسینی افزود: متهم در بازجویی ماموران به ۲۳ فقره سرقت منزل، سیم و کابل برق و ... اعتراف کرد.
وی با اشاره به زندانی شدن سارق حرفه ای، تاکید کرد: پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی، با سارقان و افرادی که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفتهاند، با اقتدار، قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض برخورد خواهد کرد.
