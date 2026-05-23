۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

دستگیری سارق سابقه‌دار با ۲۳ فقره سرقت در شاهرود

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای با اقرار به ۲۳ فقره انواع سرقت در شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان شاهرود، ماموران انتظامی در قالب اکیپ‌های مختلف اقدامات تخصصی و فنی خود را در قالب گشت‌های محسوس و نامحسوس آغاز کردند.

وی به بررسی‌های ویژه و تحقیقات میدانی پلیس در این راستا اشاره کرد و گفت: در نهایت تلاش های بی وقفه ماموران نتیجه داد و رد پای سارق سابقه دار در رابطه با سرقت ها شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای عملیات ضربتی و دستگیری سارق در مخفیگاهش خبر داد.

حسینی افزود: متهم در بازجویی ماموران به ۲۳ فقره سرقت منزل، سیم و کابل برق و ... اعتراف کرد.

وی با اشاره به زندانی شدن سارق حرفه ای، تاکید کرد: پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی، با سارقان و افرادی که امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفته‌اند، ‌با اقتدار، ‌قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض برخورد خواهد کرد.

