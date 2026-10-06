به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کابینه رژیم صهیونیستی مدعی دستیابی به دستاوردهای نظامی در طول سه سال گذشته است، تحلیلگران این رژیم نظری دیگر دارند و معتقدند که ل آویو در تمامی جبهه‌های نبرد، شکست خورده است.

در همین رابطه «ادفا لوتان»، مشاور راهبردی ژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی «زمان» می‌نویسد که واقعیت موجود کاملاً متفاوت با ادعاهای کابینه اسرائیل در خصوص پیروزی در ۷ جبهه است. وی می‌افزاید که برای نمونه، توافق آتش‌بس با لبنان شامل خلع سلاح حزب‌الله و در غزه شامل نابودی حماس بود، اما هیچ‌ یک از این دو هدف محقق نشد. همچنین اهداف جنگ علیه ایران به نتیجه نرسید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان از محل ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران بی‌اطلاع است.

لوتان در مقاله‌ خود افزود که ادعاهای «پیروزی در تمام جبهه‌ها» توسط وزرا، اعضای کنست، سخنگویان کابینه و رسانه‌های حامی آن و همچنین کاربران فضای مجازی تکرار می‌شود، اما واقعیت بسیار متفاوت است. ارتش اسرائیل به دستاوردهای عملیاتی در جنگ‌های سه سال اخیر رسیده است، اما هیچ‌کدام را نمی‌توان «پیروزی» نامید.

لوتان تأکید کرد که هیچ دستاورد سیاسی برای رژیم صهیونیستی در هیچ جبهه‌ای ثبت نشده است؛ در برخی موارد اصلاً توافق سیاسی امضا نشد و در برخی دیگر، توافقات اجرا نگردید. اهداف بلندپروازانه کابینه نیز از این جنگ‌ها محقق نشد. نظام ایران از جنگ جان سالم به در برد. تهران پروژه هسته‌ای و ناوگان موشکی خود را حفظ کرد و همچنان بر تنگه هرمز مسلط است و از آن به عنوان اهرم فشاری قدرتمند در صحنه بین‌المللی استفاده می‌کند.

وی افزود: حزب‌الله و حماس نیروهای مسلح خود را در غزه و لبنان حفظ کرده‌اند و بر بخش‌هایی از این مناطق مسلط هستند. همچنین حوثی‌ها اخیراً بخش‌های وسیعی از یمن را تحت کنترل درآورده و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کنند. درست است که ارتش اسرائیل مناطق وسیعی را در طول جنگ اشغال کرده و همچنان کنترل آن را در دست دارد، اما این وضعیت نیازمند نیروی انسانی عظیمی در مناطق پشت خطوطِ قبل از جنگ است.

لوتان گفت که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر ۸۹ گردان عملیاتی را به کار گرفته که ۲۶ مورد آن در کرانه باختری و ۳۹ مورد آن گردان‌های احتیاط هستند. ارتش با کمبود شدید نیرو مواجه است؛ چرا که جنگ‌ها خسارات سنگینی به تل آویو وارد کرده‌اند. تأخیر در آزادی اسرا که یکی از اهداف جنگ بود، کشته شدن صدها نظامی و ده‌ها غیرنظامی، هزاران زخمی، هزاران نفر مبتلا به اختلالات روانی، نابودی ده‌ها هزار خانه، هزینه‌های میلیاردی و ضربه شدید به مناسبات خارجی، همگی جزو آسیب‌های این جنگ هستند.

وی توضیح داد که برآوردها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی ۵۰۰ میلیارد شکل برای موج جنگ‌های سه سال اخیر هزینه کرده است و ایال زامیر جانشین رئیس ستاد کل ارتش در جلسه کابینه نسبت به فروپاشی توان انسانی در ارتش هشدار داده است.