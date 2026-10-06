به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که در جریان حملات صورت گرفته علیه فرودگاه های نجران و جازان طی روز گذشته دست کم سه تن زخمی شدند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که این نیروها سه عملیات ویژه را با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند.

سریع گفت که نیروهای مسلح یمن در عملیات نخست، فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت که به دنبال آن، پروازها در این فرودگاه مختل شد.

بر اساس این بیانیه، عملیات دوم پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داد و به دنبال آن، آتش‌سوزی در محل هدف آغاز شد.

سریع افزود که عملیات سوم، فرودگاه ابها، پایگاه خمیس مشیط و اردوگاه عاکفه در منطقه عسیر و همچنین مواضع حساس دیگری در نجران و جیزان را هدف قرار داده است.