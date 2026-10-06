فعالیت پروازی فرودگاه مهرآباد ۲۴ ساعته شد

حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۲۴ ساعته پروازهای فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: علت اینکه اکنون پروازهای ما انجام می‌شود این است که هنوز به ظرفیت قبل بازنگشته‌ایم و کنترل فضای کشور به‌صورت پروسیجرال انجام می‌شود.

وی افزود: تقریباً کل فضای کشور به‌صورت پروسیجرال کنترل می‌شود. از سوی دیگر، در ساعات شب، فرودگاه مهرآباد به دلیل سر و صدای هواپیماها و برای جلوگیری از آزار مردم از چرخه پروازی خارج می‌شود که به آن به اصطلاح «قرنطینه هوایی» گفته می‌شود.

صانعی بیان کرد: این موضوع باعث می‌شود ترافیک پروازی در طول روز، تا حدود ساعت ۱۲ شب، افزایش پیدا کند؛ در حالی که در شرایط فعلی چنین ظرفیتی را نداریم. بنابراین، پروازهای شبانه نیز برقرار شده‌اند تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت بیشتری، پروازها را انجام دهیم.

وی ادامه داد: روش پروسیجرال به‌طور کلی امکان تراکم پرواز کمتری نسبت به روش راداری فراهم می‌کند. به همین دلیل، برای افزایش ظرفیت پروازی، در ساعات شب نیز پرواز انجام می‌دهیم.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری یادآور شد: به این ترتیب در حال حاضر فعالیت فرودگاه مهرآباد ۲۴ ساعته است.