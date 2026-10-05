ازسرگیری پروازهای ایران به عمان و آذربایجان در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اقدامات این سازمان برای برقراری مجدد پروازهای خارجی لغوشده، اظهار کرد: دولت عراق با توجه به اتفاقات رخ‌داده و تحریم‌هایی که آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کرده بود، اعلام کرد فرودگاه‌های نجف و بغداد به روی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران بسته شده است.

وی افزود: پس از این موضوع، اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای در هر دو کشور آغاز شد و دیدارها و رایزنی‌های مختلفی با سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران و سفیر ایران در عراق انجام گرفت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کردند که در نهایت این اقدامات و رایزنی‌ها منجر به برقراری مجدد پروازها شد.

وی با اشاره به تأثیر تحریم‌های آمریکا بر پروازهای ایران گفت: در خصوص تحریم‌ها و کشورهایی که از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند، در حال حاضر حدوداً می‌توان گفت که با کشور عمان دچار مشکل هستیم و پروازهایی که از قبل به این کشور داشتیم، فعلاً برقرار نشده است.

شیرودی یادآور شد: رایزنی‌ها در این زمینه به‌صورت گسترده از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است و از دوستانمان در وزارت امور خارجه نیز تشکر می‌کنم. موضوع دیگر، پروازها به کشور آذربایجان است که این موضوع نیز مجدداً در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: کشورهایی که به آنها اشاره کردم، پس از اعمال تحریم‌های اخیر رسماً اعلام کردند که پروازها متوقف شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در برخی موارد، کشورها به‌صورت رسمی اعلام نکرده بودند که پروازها متوقف شده، بلکه به برخی شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده بودند پروازهای خود را لغو کنند. از آنجا که سازمان هواپیمایی کشوری برای طرح شکایت رسمی در مجامع بین‌المللی و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) به مستندات رسمی نیاز دارد، به این کشورها به‌صورت مکتوب نامه ارسال کرد و از آنها خواست دلیل رسمی قطع پروازها را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: برای همه این کشورها نامه ارسال و مراتب اعتراض خود را نیز در ایکائو مطرح کردیم. اجلاس ۲۳۹ ایکائو نیز ماه آینده برگزار خواهد شد و حتماً این موضوع را در آن اجلاس مطرح خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادامه پروازها به برخی کشورها گفت: کشورهایی نیز هستند که از این تحریم‌ها تبعیت نکرده‌اند و پروازهای ایران به آنها همچنان برقرار است.

وی افزود: درباره دو سه کشوری که از تحریم‌های اخیر تبعیت کرده‌اند، هم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و هم از طریق دوستانمان در وزارت امور خارجه، موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم تا پروازها مجدداً برقرار شود.

شیرودی در پایان خاطرنشان کرد: سیگنال‌هایی نیز در این زمینه دریافت کرده‌ایم و امیدواریم پروازها در آینده نه‌چندان دور مجدداً برقرار شود.