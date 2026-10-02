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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۴

آسمان ایران باز است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم

آسمان ایران باز است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با دست متخصصان توانمند ایرانی، ایمنی در آسمان و پروازها به‌صورت صددرصد برقرار است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان با اشاره به توسعه زیرساختهای فرودگاهی در سراسر کشور پس از انقلاب، از وضعیت مناسب زیرساختهای فرودگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این منطقه همچنان نیازمند توسعه بیشتر است.

بازگشت فرودگاه‌ها به چرخه عملیاتی پس از آتش‌بس

وی با محکوم کردن حملات آمریکا در جنگ اخیر اظهار کرد: در طول جنگ، ۲۷ فرودگاه و زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی ایران مورد حمله وحشیانه قرار گرفت که برخلاف قوانین بین المللی بود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه مدعیان حقوق بشر ترمینال‌های مسافری، باند پرواز و ایستگاه‌های ایمنی و آتش‌نشانی را هدف قرار دادند، گفت: رئیس جمهور به‌خوبی مظلومیت ایران را در سازمان ملل روایت کرد.

دهقان اعلام کرد: با دست متخصصان توانمند ایرانی، ایمنی در آسمان و پروازها به‌صورت صددرصد برقرار است و به تمام پروازها سرویس می‌دهیم.

تداوم ترافیک هوایی با ۱۲ کشور همسایه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعاملات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: ایران با ۱۲ کشور همسایه تبادل ترافیک هوایی دارد و پروازها در فضای کشورمان بر اساس مقررات بین‌المللی انجام می‌شود.

دهقان تصریح کرد: ما برخلاف آمریکا که همه چیز را تحریم می‌کند، با افتخار اعلام می‌کنیم آسمان ایران باز است.

رشد پروازهای عبوری از فضای ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازگشت فرودگاه‌های بین‌المللی به چرخه عملیاتی در کمترین زمان ممکن با استفاده از توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: این دستاورد موجب شد شرکت‌های هواپیمایی خارجی بار دیگر به ایمنی و استانداردهای ما اعتماد کنند و پروازهای عبوری از فضای ایران رشد یابد؛ چراکه مسیرهای هوایی ایران برای بسیاری از این شرکت‌ها کوتاه‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر است.

دهقان همچنین با اشاره به حملات در دوران آتش‌بس و شهادت نیروی فرودگاه جیرفت، تأکید کرد که فرودگاه‌ها در همین شرایط دشوار به چرخه عملیاتی بازگشتند.

کد مطلب 6965084
سمیه رسولی

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