به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالرحیمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، در احکامی جداگانه، دبیر انجمن، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و رؤسای کمیته‌های تخصصی این انجمن را منصوب کرد.

علیرضا منظری به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی و مقررات هوایی، محمدصادق دیجوری به‌عنوان رئیس کمیته ایمنی، امیر ناصر اخوان به‌عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش و رضا صدیق‌نیا به‌عنوان مدیر کمیته اقتصاد و بازرگانی منصوب شدند.

همچنین، علی کجباف با حکم رئیس هیئت‌مدیره به‌عنوان دبیر انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران منصوب شد و سکینه صارمی نیز مسئولیت مدیریت ارتباطات و روابط عمومی این انجمن را بر عهده گرفت.

بر اساس اعلام انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، این انتصابات با هدف سازمان‌دهی فعالیت‌های اجرایی و تخصصی انجمن و آغاز فعالیت سه کمیته حقوقی و مقررات هوایی، ایمنی و اقتصاد و بازرگانی انجام شده است.