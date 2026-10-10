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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

مسئولان جدید کمیته‌های تخصصی حمل‌ونقل هوایی ایران منصوب شدند

مسئولان جدید کمیته‌های تخصصی حمل‌ونقل هوایی ایران منصوب شدند

رئیس انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، در احکامی جداگانه، دبیر انجمن، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و رؤسای کمیته‌های تخصصی این انجمن را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالرحیمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، در احکامی جداگانه، دبیر انجمن، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و رؤسای کمیته‌های تخصصی این انجمن را منصوب کرد.

علیرضا منظری به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی و مقررات هوایی، محمدصادق دیجوری به‌عنوان رئیس کمیته ایمنی، امیر ناصر اخوان به‌عنوان رئیس کمیته آموزش و پژوهش و رضا صدیق‌نیا به‌عنوان مدیر کمیته اقتصاد و بازرگانی منصوب شدند.

همچنین، علی کجباف با حکم رئیس هیئت‌مدیره به‌عنوان دبیر انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران منصوب شد و سکینه صارمی نیز مسئولیت مدیریت ارتباطات و روابط عمومی این انجمن را بر عهده گرفت.

بر اساس اعلام انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، این انتصابات با هدف سازمان‌دهی فعالیت‌های اجرایی و تخصصی انجمن و آغاز فعالیت سه کمیته حقوقی و مقررات هوایی، ایمنی و اقتصاد و بازرگانی انجام شده است.

کد مطلب 6973221
زهره آقاجانی

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