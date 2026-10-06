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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی خودرو

اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی خودرو

معاون وزیر صمت گفت: برای تامین قطعات یدکی خودرو نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، سهمیه ارزی تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: خودرو جزو اقلام مشمول ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و موضوع خدمات پس از فروش آن در حوزه معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت رسیدگی می‌شود.

وی گفت: برای تامین قطعات یدکی خودروها ضرورت داشت که سهمیه ارزی جداگانه‌ای در نظر گرفته شود، این موضوع در کمیته ارزی خودرو مطرح و مصوب شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در مصاحبه تلویزیونی افزود: مقرر شد درصدی از میزان ارز تخصیصی برای واردات خودروهای تمام ساخته‌شده (CBU) یا مونتاژی (CKD)، به تامین قطعات اختصاص یابد و برای این کار کارتابل فنی تعریف شده است.

موسوی گفت: هر شرکتی که بابت قطعات یدکی ارز دریافت کرده باشد باید قطعات را برای دوره‌های خدمات پس از فروش تامین کند.

کد مطلب 6969473
سمیه رسولی

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