ایجاد ثبت سفارش با امکان جدید در سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، به منظور تفکیک پرونده‌های مشمول حوزه سهمیه بازرگانی از پرونده‌های حوزه سهمیه خدمات پس از فروش، حالت ثبت سفارش جدید «نیاز خدمات پس از فروش» به حالت‌های مجاز ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اضافه شد.

تمام کاربرانی که مجاز به استفاده از سهمیه «خدمات پس از فروش» هستند، از این پس هنگام ثبت سفارش، حالت ثبت سفارش «نیاز خدمات پس از فروش» را باید انتخاب کنند.

در صورتی که کاربران اقدام به ثبت سفارش تعرفه‌های حوزه سهمیه خدمات پس از فروش (تعرفه‌های پیوست اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ مندرج در کانال اطلاع‌رسانی سامانه جامع تجارت) با حالتی غیر از نیاز خدمات پس از فروش، مانند نیاز تولید خود- هیچکدام و... نمایند، پرونده مشمول سهمیه متناظر با حالت ثبت سفارش انتخابی (سهیمه بازرگانی، تولیدی و...) خواهد شد.

با توجه به عدم امکان تغییر حالت ثبت سفارش در فرآیند ویرایش، در صورت ویرایش ثبت سفارش‌هایی که پیش از این با حالت ثبت سفارش «هیچکدام» و با کد تعرفه‌های حوزه سهمیه «خدمات پس از فروش» صادر شده‌اند، حوزه سهمیه ثبت سفارش در حوزه سهمیه «بازرگانی» قرار خواهد گرفت و پرونده مشمول اخذ مجوز سهمیه بازرگانی خواهند شد. لذا چنانچه متقاضیان تمایل دارند این پرونده‌های آنها همچنان مشمول حوزه سهمیه «خدمات پس از فروش» باقی بمانند، لازم است فهرست پرونده‌های مدنظر خود را به دفتر آماد و خدمات بازرگانی اعلام کنند. پس از تأیید دفتر مذکور و اعلام به مرکز فاوا، حالت ثبت سفارش این پرونده‌ها به صورت سیستمی به حالت «نیاز خدمات پس از فروش» تغییر داده خواهد شد.