تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محلهای در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد: ستون اصلی خدمات پس از فروش در تمامی حوزهها، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به مشکلات فعلی بازار افزود: متأسفانه در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و همین موضوع بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.
محلهای با بیان اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت طبق قانون موظف به تأمین قطعات یدکی هستند، گفت: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد. محلهای افزود: وزارت صمت برای بهبود وضعیت خدمات پس از فروش در این بخش، برنامههای میانمدت و بلندمدت را طراحی و در حال پیگیری دارد.
محرومیت شرکتهای فاقد خدمات مناسب از واردات
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق ارزیابیهای انجامشده، بیش از ۴۵ شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت موفق به کسب حداقل امتیازات لازم در بخش خدمات پس از فروش نشدهاند.
وی ادامه داد: برای این شرکتها مهلت سهماههای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم دستیابی به امتیازات تعیینشده، قطعاً از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
محلهای تأکید کرد: تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد و نمیتوان تنها به فروش محصولات اکتفا کرد. برنامههای وزارت صمت در این زمینه کوتاهمدت و مقطعی نیست بلکه با رویکردی بلندمدت دنبال میشود.
وی همچنین یادآور شد: براساس برنامههای جدید، مقرر شده است درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی به کشور اختصاص یابد، نه اینکه صرفاً مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل شود.
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: زیرساختها و امکانات لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور وجود دارد، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر ضروری است. در صورتی که شرکتها تنها به فروش فکر کنند و مشتریان را رها سازند، این موضوع از سوی وزارت صمت قابل پذیرش نخواهد بود و با آنها برخورد میشود.
